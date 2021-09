"Hotel Paradise 4": Giovanni totalnie zmienił swój wizerunek! Bez brody jest nie do poznania!

Po odejściu Sandry Maciek w końcu mógł cieszyć się swoim związkiem z Martą. Nowa uczestniczka spędziła w hotelu zaledwie dwa dni, ale wygląda na to, że nieźle może namieszać! Okazuje się, że bardziej od Maćka polubiła innego uczestnika... Co zrobi Maciek, gdy tylko się o tym dowie? Postawa Marty nie spodobała się innym uczestnikom. Adam stanął w obronie przyjaciela i postawił ją pomiędzy młotem a kowadłem. Czy jej obecność w "Hotelu Paradise" nie potrwa zbyt długo? Na rajskiej wyspie pojawił się również nowy uczestnik. Od razu spodobała mu się Marta i postanowił nie tracić czasu. Co z tego wyniknie? Zobacz także: "Hotel Paradise": Ostra kłótnia Ani i Adama: "Ty śmieciu"! O co poszło? "Hotel Paradise": Marta wykorzystała Maćka? Maciek całkowicie stracił głowę dla Marty. W dzisiejszym odcinku spędzili pierwszą noc we wspólnym pokoju: Jeżeli wchodzi ktoś, na widok kogo czujesz motylki w brzuchu to wszystko leci na łeb na szyje Niestety okazuje się, że Marta wcale nie podziela tych uczuć. W rozmowie z uczestniczkami zdradziła, że bardzo polubiła Maćka i ceni jego sposób bycia oraz charakter, ale bardziej zainteresowana jest... Adamem! Adam ma to coś... Ale ja nie mogę powiedzieć mu (Maćkowi) teraz siema nara, bo on mnie przecież uratował! Mam w głowie Adama. On mi się podoba na maxa. Ale nie chce tutaj żadnej kosy. W tym odcinku do programu dołączył również nowy uczestnik - 31-letni trener personalny Łukasz Białach. Marta wpadła mu w oko niemalże od razu! Nie uszło to uwadze innych uczestników, którzy postanowili porozmawiać z nową i przypomnieć jej, co dla niej zrobił Maciek: Pamiętaj, co zrobił dla ciebie Maciek. nie masz prawa nic zrobić, żeby go...