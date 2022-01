"Hotel Paradise 4": Launo odpowiada na zarzuty o głodówkę. Liposukcja to dla niej za mało?

Launo była jedną z najbardziej kontrowersyjnych uczestniczek 4. edycji "Hotelu Paradise". Miłośniczka tatuaży i piercingu ma jeszcze jedną słabość... Są to zabiegi medycyny estetycznej. Po jednym z nich jej twarz wygląda zupełnie inaczej... Jesteście ciekawi jak? "Hotel Paradise": Launo po kolejnym zabiegu Ciemnowłosa piękność dała się poznać widzom jako pewna siebie, bezpośrednia, ale też charyzmatyczna dziewczyna. Kontrowersje budziło jej zachowanie , jak również wygląd. Uczestniczka 4. edycji "Hotelu Paradise" jest bowiem cała wytatuowana oraz poddała się licznym zabiegom . Po jednej z nich jej twarz wygląda jednak niespodziewanie... Zobacz także: "Hotel Paradise 4": Launo ostro o Marii: "Według mnie, to była zazdrość" Launo za pośrednictwem Instagrama poinformowała fanów, że po raz kolejny wybiera się do kliniki medycyny estetycznej. Tym razem zdecydowała się na mezoterapię igłową. Zabieg ten poprawia kondycję skóry, nadaje jej świeżego zdrowego wyglądu, jak również niweluje zmarszczki oraz cienie pod oczami. Niestety, ma też chwilowe skutki uboczne... Przez użycie igieł na skórze przez kilka dni utrzymują się czerwone plamy ze strupkami. Klaudia pokazała fanom, jak wygląda jej twarz po zabiegu. - MMA trening w lavine - zażartowała celebrytka. Zobacz także: "Hotel Paradise 4": Wiktoria ostro o Launo: "Nie było czegoś takiego, że Launo przepraszała" Uczestniczka 4. odsłony "Hotelu Paradise" zdradziła również, że to nie koniec jej przygód z medycyną estetyczną. Zapowiedziała, że w najbliższej przyszłości po raz kolejny odwiedzi klinikę chirurgii plastycznej. Macie jakieś pomysły co tym razem będzie chciała poprawić Launo?