"Hotel Paradise": Launo wstawiła nowe zdjęcie. Co się stało z jej twarzą?

Marietta Witkowska - zwyciężczyni pierwszej polskiej edycji "Hotelu Paradise" pokazała zdjęcia sprzed lat! Na jej InstaStory pojawiły się fotografie z 2014 i 2015 roku. Wygląda na to, że wtedy jeszcze uczestniczka show TVN7 nie eksperymentowała ze swoim wyglądem. Zobaczcie zatem, jak wyglądała przez zabiegami poprawiającymi urodę. Zobacz także: Marietta z "Hotelu Paradise" oznajmiła fanom, że ma chłopaka! Kim jest jej nowy partner? Marietta z "Hotelu Paradise" pokazała zdjęcia sprzed lat! Tak wyglądała przed operacjami plastycznymi! Marietta z "Hotelu Paradise" to zdecydowanie jedna z najbardziej barwnych postaci tego show! Dziewczyna doszła do finału programu razem z Chrisem - to właśnie oni pokonali Blondino i Martynę i wygrali pierwszą polską edycję "Hotelu Paradise". Przez kilka tygodni po zakończeniu show, Marietta i Chris byli parą, ale finalnie doszli do wniosku, że niestety różnica charakterów nie pozwoli im na stworzenie trwałej i szczęśliwej relacji. Pomimo rozstania, obydwoje jednak trzymają za siebie kciuki i wzajemnie sobie kibicują. Marietta nawet przez chwilę nie ukrywała, że jest fanką medycyny estetycznej i już nie raz wykonała zabiegi poprawiające urodę. Ostatnio przeszła nawet operację nosa i oczywiście o wszystkim poinformowała swoich fanów. Uczestniczka "Hotelu Paradise" jest bardzo aktywna na Instagramie i na bieżąco możemy zobaczyć, co u niej słychać. Tym razem zwyciężczyni pierwszej polskiej edycji "Hotelu Paradise" postanowiła pochwalić się zdjęciami sprzed lat. Na jej InstaStory pojawiły się fotografie sprzed pięciu i sześciu lat - Marietta była wtedy blondynką i najwyraźniej nie korzystała jeszcze z zabiegów medycyny estetycznej. Zobaczcie zatem te fotografie! Poznajecie Mariettę?...