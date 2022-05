"Hotel Paradise 5" Kuba wygra program?! Musicie zobaczyć, co pokazał w sieci! 

Uczestnicy "Hotelu Paradise" czekają z niecierpliwością na nadchodzący finał. Możemy się domyślić, że w ostatnim tygodniu rajskich wakacji wydarzyć się jeszcze może bardzo dużo. Widzowie jednak doskonale pamiętają, komu najbardziej zależało na wygranej i rzucie kulą. Kuba z pewnością należy do jednych z mocniejszych graczy i może się okazać, że to właśnie on stanie na ścieżce lojalności. Co więcej, uczestnik właśnie to... potwierdził?!

"Hotel Paradise 5" Kuba znajdzie się w finale? "Nie bez powodu..."

Można śmiało powiedzieć, że Kuba to jeden z najbardziej intrygujących graczy programu. Uczestnik zawarł w programie prawdziwe przyjaźnie, które nie raz wystawił na prawdziwą próbę. W "Hotelu Paradise" największe emocje wzbudził swoim brakiem powściągliwości. Odcinek w którym Kuba i Oliwia uprawiali seks w "Hotelu Paradise" zrobił na fanach ogromne wrażenie i zupełnie zmienił podejście do uczestnika, tym bardziej że powrót Dominiki wszystko odmienił i wzbudził duże wątpliwości w Kubie.

Mimo tylu perturbacji Kubie i Oliwii udało się stworzyć parę, która dała im przepustkę do finałowego tygodnia! Czy to możliwe, że dotarli do samego finału albo co więcej, wygrali program? Kuba pochwalił się swoim najnowszym tatuażem i zaskoczył fanów wyznaniem:

- Dajcie znać na priv co sądzicie. Nie bez powodu motyl...

Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Grzegorz krytykowany przez widzów: "Ale żałosna przemowa na koniec"

kubi_hotelparadise5_official/Instagram

Dla widzów programu motyl jest oczywistym symbolem "Hotelu Paradise". Wielu uczestników programu decyduje się albo na tatuaż w kształcie tego owada, albo na naszyjnik czy inną pamiątkę przypominającą o tej wyjątkowej przygodzie. Kuba jednak postawił na bardzo oryginalny tatuaż, bo w dość widocznym miejscu. Spostrzegawczy fani zauważyli, że motyl dzieli się na dwie, zupełnie różne połowy. Czy to może oznaczać, że Kuba nie tylko wygrał program, ale w "Hotelu Paradise" odnalazł miłość? Dwie połówki motyla mogą być odniesieniem do słynnego motywu dwóch połówek serca. Myślicie, że to może oznaczać, że wybranką Kuby jest Oliwia?

Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Eliza o Jay'u: "Nie mogłam wymarzyć sobie lepszego partnera"

Screen Programu "Hotel Paradise"/Player.pl

Mimo że jeszcze nie tak dawno między Oliwią a Kubą w "Hotelu Paradise" doszło karczemnej awantury, para spędziła ze sobą noc, zaczęła się lubić a teraz nawet stworzyła mocną parę! Kuba chce być lojalny wobec Oliwii dlatego powtarza jej, że z jego strony uczestniczka może, póki co liczyć jedynie na przyjaźń. Wszystko mogło się przecież odmienić... Od finału 5. edycji "Hotelu Paradise" minęło naprawdę sporo czasu!

Myślicie, że Kuba to silny kandydat do finału?

Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Wiktoria spędza noc w luksusowym hotelu: "Serce dla mojego wybranka"!