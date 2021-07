"Hotel Paradise": Kryzys u Kary i Marcina?! "Potrzebuję odpocząć. Nie chcę się tym dzielić"

Kara i Marcin to zdecydowanie jedna z najbardziej kontrowersyjnych par trzeciej edycji "Hotelu Paradise", a wszystko przez wcześniejsze zażyłości Marcina z Nathalią. Choć tej dwójce wielu nie dawało większych szans, uczestnicy dotarli niemal do samego finału i szybko okazało się, że po programie postanowili kontynuować swoją wspólną przygodę. Instagramowe profile Kary i Marcina dosłownie pękały w szwach od wspólnych, czułych nagrań i zdjęć, aż do teraz. Niespodziewanie w mediach społecznościowych Kary pojawiła się zaskakująca relacja. Co dzieje się z piękną uczestniczą "Hotelu Paradise 3"?

Kara i Marcin z "Hotelu Paradise 3" mają kryzys?!

Kiedy Kara pojawiła się w trzeciej edycji "Hotelu Paradise" serce Marcina natychmiast zabiło szybciej. Po tym, jak Nathalia odpadła z kontrowersyjnego show TVN7, chłopak postanowił wziąć sprawy we własne i jak widać jego starania się opłaciły. Choć on i jego partnerka wrócili z Zanzibaru bez głównej wygranej, zdobyli o wiele więcej, niż wielkie pieniądze - o czym Kara nie zapomniała wspomnieć, komentując rozstanie Bibi i Simona. Czyżby teraz ciemne chmury pojawiły się w jej związku z Marcinem?

Choć na początku Kara i Marcin musieli mierzyć się z nieprzychylnymi komentarzami internautów, z dnia na dzień ich związek zdobywał coraz większe grono fanów. Uczestnicy trzeciej edycji "Hotelu Paradise" wspólnymi zdjęciami i pięknymi słowami wprawiali w zachwyt swoich obserwatorów i szybko zaczęli stawiać naprawdę poważne kroki w swoim związku. Kara i Marcin najpierw razem zamieszkali, a później zaczęli głośno mówić o planach na wspólną przyszłość! Ci, którzy obserwowali tę dwójkę na Instagramie, codziennie mogli widzieć, jak razem spędzają czas... aż do teraz! Co więcej, na relacji Kary pojawił się naprawdę niepokojący wpis.

Nie będę udostępniać relacji przez parę dni. Potrzebuję odpocząć. Nie chcę się z wami tym dzielić, ponieważ to osobisty temat - napisała na pustej planszy. - Życzę wszystkim uśmiechu i miłego weekendu. Buziaki - dodała na zakończenie.

Co takiego wydarzyło się w życiu Kary? Musimy przyznać, że jesteśmy naprawdę zaskoczeni, bo dziewczyna była jedną z najbardziej aktywnych w mediach społecznościowych uczestniczek "Hotelu Paradise 3". Co więcej, kiedy zajrzeliśmy dziś na profil Marcina, okazało się, że i on nie dodał w sobotę żadnej relacji z Karą! Sądzicie, że coś jest na rzeczy? Mamy nadzieję, że para nie dołączy do grona związków z rajskiego Zanzibaru, które dziś są już przeszłością.

Kara i Marcin to nieliczna z par "Hotelu Paradise 3", która przetrwała po opuszczeniu programu. Uczestnicy pokonali wszelkie przeciwności losu i pokazali, że są sobie pisani. Czyżby jednak w ich relacji pojawił się kryzys? InstaStory, które pojawiło się na profilu Kary niektórym może dać wiele do myślenia. Słowa pięknej dziewczyny były bardzo niepokojące.

Instagram/marcin_grajoszek

Kara poinformowała swoich fanów, że przez kilka dni nie będzie udostępniać relacji na swoim profilu na Instagramie. Wyznała, że powodem jest bardzo osobisty temat, którym nie chce się dzielić. Sądzicie, że chodzi o jej związek z Marcinem? Mamy nadzieję, że cokolwiek się nie dzieje, wszytko w życiu Kary szybko wróci do normy.

Mat. prasowe

Piękna uczestniczka trzeciej edycji "Hotelu Paradise" może poszczycić się naprawdę sporym gronem fanów, a jej profil na Instagramie obserwuje ponad dwieście tysięcy internautów. Choć dziewczyna z początku musiała mierzyć się z wieloma negatywnymi opiniami, fani kontrowersyjnego show szybko zmienili zdanie na temat jej relacji z Marcinem i bardzo im kibicowali. Co dalej ze związkiem tej dwójki?