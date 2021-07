"Hotel Paradise 3": Kara zdradziła, gdzie zamieszka razem z Marcinem! Czeka ich prawdziwa rewolucja

Kara i Marcin z "Hotelu Paradise" pokazali fanom swoją romantyczną randkę. Okazuje się, że Kara przygotowała dla swojego partnera wyjątkową niespodziankę i w tajemnicy przyjechała do niego do Opola. Marcin opublikował na Instagramie piękne zdjęcia z ukochaną i przyznał, że jest zachwycony wizytą Kary. Zobaczcie, gdzie się razem wybrali i co napisał Marcin! Marcin i Kara na romantycznej randce Chociaż część widzów nie wróżyła Karze i Marcinowi wspólnej przyszłości, to ich związek przetrwał próbę czasu po programie. Początkowo fani "Hotelu Paradise" mieli żal do Marcina, że tak szybko zapomniał o Nathalii, z którą bardzo długo był w parze. Jednak teraz wszystko wskazuje na to, że jego uczucie do Kary było i jest prawdziwe. Uczestnik trzeciej edycji randkowego hitu TVN7 od samego początku nie ukrywał, że jest zauroczony Karą i chociaż w programie mówił, że nie jest gotowy na kolejny związek to dziś jest szczęśliwy u boku pięknej brunetki. Zakochani chętnie publikują w sieci wspólne zdjęcia, jednak na co dzień dzieli ich wiele kilometrów - Kara mieszka nad morzem, a Marcin w Opolu. Ostatnio Kara postanowiła jednak zrobić Marcinowi niespodziankę i przyjechała do niego do Opola. Marcin był zachwycony niespodzianką i opublikował w sieci wpis, w którym zdradził, gdzie zabrał swoją ukochaną na romantyczną randkę. Niespodzianki są cudowne, szczególnie kiedy są robione przez najbliższe Ci osoby ❤ Zabrałem @kara_routman nad cudowne jeziorko w Opolu - magiczny klimat 😍🔥☀️- napisał na Instagramie. Wyświetl ten post na Instagramie. ...