Julia i Kamil mają najgorętszą ale jednocześnie najbardziej burzliwą relację w " Hotelu Paradise 2 ". Co jakiś czas dochodzi pomiędzy nimi do spięć. Julia wypomina Kamilowi, że próbuje jej narzucić swoje zdanie i zbyt mocno stara się ingerować w jej zachowania. Podczas dzisiejszego odcinka pomiędzy tą dwójką znowu doszło do spięcia. Ty podcinasz mi non stop skrzydła. Nie zauważyłeś, że ja zawsze byłam "hej do przodu" a teraz nie jestem przez Ciebie?! - krzyczała Julia Co na to Kamil? Czy uda im się dogadać? Przed nimi dość trudna "puszka pandory" oraz rajskie rozdanie. Do tej pory nie mieli się czego obawiać czy nadal tak pozostanie? Zobacz także: "Hotel Paradise 2": Kamil i Ivan przesadzili z krytyką Magdy? "Powinni zabronić uczestnikom komentarzy" "Hotel Paradise 2": Ostra kłótnia Kamila i Julii Kamil i Julia nie mają lekkich charakterów. Oboje wiedzą czego chcą od życia i mimo tego, że nie szczędzą sobie czułości potrafią zajść sobie za skórę. Julia nie może już wytrzymać dominacji partnera i zarzuciła mu, że jest zbyt zaborczy i przez to nie pozwala jej być sobą. Już od jakiegoś czasu zauważyła, że partner stara się narzucić jej pewne zachowania oraz tok myślenia. Podczas jednego z wieczorów przy barze w "Hotelu Paradise" doszło pomiędzy nimi do ostrej wymiany zdań. Julia stwierdziła, że chciałaby zrobić z Kamila gentlemana. - Ja chce być sobą przy tobie, nie chcę udawać, nie będziesz mnie zmieniać - podsumował - Ja nie będę cię zmieniać. Co mi wtedy obiecałeś? Że będziesz się starał. Ja mam cały czas do ciebie dystans straszny - odpowiedziała Julia Uczestnik stwierdził, że jego partnerka czepia się szczegółów, które zupełnie nie mają...