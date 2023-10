Już w najbliższy czwartek rusza emisja "Hotel Paradise All Stars", gdzie ponownie w roli prowadzącej oczywiście zobaczymy Klaudię El Dursi. Jak się jednak właśnie okazało, aktualnie w życiu prywatnym modelki dzieje się dużo i nie brakuje stresu. Gwiazda nawet wyznała, że "walczy ze stanem przedzawałowym". Sprawdźcie szczegóły.

"Hotel Paradise": Stresujący czas u Klaudii El Dursi

Klaudia El Dursi to nie tylko uwielbiana przez tysiące fanów modelka i prowadząca "Hotel Paradise", ale także wspaniała mama dwóch synów - Dawida i Jasia. Gwiazda chętnie dzieli się ze swoimi obserwatorami rodzinnymi chwilami spędzanymi ze swoimi pociechami, ale tym razem nie ukrywa, że ma sporo stresów! Wszystko przez to, że starszy syn Klaudii El Dursi właśnie zdaje egzaminy ósmoklasisty. Dziś, w środę 24 maja, Dawid zmierzył się z egzaminem z matematyki. Jego mama nie ukrywała, że tego dnia jej stres był ogromny - w przeciwieństwie do jej syna.

- Egzaminy dzień drugi. Dzisiaj matma! Choć Dawid jak zwykle wyluzowany, to ja walczę ze stanem przedzawałowym - napisała Klaudia El Dursi.

Niedługo potem modelka odprowadziła swojego syna do szkoły, w której Dawid odbywał egzamin i dodała na swoim InstaStories:

- Sale zamknięte, egzamin rozpoczęty. Pozostaje mocno trzymać kciuki - zaznaczyła Klaudia El Dursi.

Jednak jakby tego mało, drugi syn gwiazdy również zdawał egzaminy - Jaś ostatnio miał końcowy egzamin z pianina. Jak jednak wynika z relacji jego mamy, wszystko poszło świetnie! Niemniej jednak każda mama na pewno zrozumie, z jakim rodzajem stresu aktualnie boryka się Klaudia El Dursi, dlatego przesyłamy jej teraz mnóstwo ciepłych słów i jesteśmy pewni, że jej starszy syn także świetnie sobie poradzi ze wszystkimi egzaminami. Trzymamy mocno kciuki!