"Hotel Paradise": Klaudia El Dursi na wakacjach imprezowała z uczestniczką piątej edycji show! 

Klaudia El Dursi wypoczywa we Francji i jak się okazuje spotkała tam jedną z uczestniczek ostatniego sezonu randkowego show. W sieci pojawiło się wspólne zdjęcie gwiazd "Hotelu Paradise"!

Klaudia El Dursi podczas pobytu we Francji spotkała się z piękną blondynką z piątej edycji "Hotelu Paradise"! Okazuje się, że panie najwyraźniej zaprzyjaźniły się na planie randkowego show i teraz chętnie utrzymują ze sobą kontakt. W sieci pojawiło się ich wspólne zdjęcie z imprezy. Zobaczcie sami z kim spotkała się Klaudia El Dursi!

Klaudia El Dursi na spotkaniu z Wiktorią z "Hotelu Paradise"

Klaudia El Dursi korzysta z wakacji i przebywa właśnie w bajkowym Saint-Tropez. Piękna prowadząca "Hotel Paradise" kilka tygodni temu wypoczywała nad polskim morzem, gdzie m.in. bawiła się na urodzinach Blanki Lipińskiej, a teraz ruszyła za granicę. Klaudia El Dursi w towarzystwie partnera poleciała do Francji skąd chętnie publikuje w sieci nowe zdjęcia i nagrania. Ostatnio okazało się, że kilka dni we Francji spędziła również Wiktoria z piątej edycji "Hotelu Paradise" i to właśnie wtedy spotkała się z Klaudią El Dursi!

Wiktoria podczas relacji na InstaStories pokazała kadr ze spotkania z prowadzącą "Hotel Paradise".

Instagram @ wiki_hotelparadise5official

Wszystko wskazuje więc na to, że Klaudia El Dursi polubiła zwyciężczynię piątej edycji "Hotelu Paradise" i do dziś chętnie utrzymuje z nią kontakt. To zresztą nie pierwszy raz kiedy możemy zobaczyć kadry z prywatnego spotkania gwiazdy z uczestnikami randkowego show. Rok temu Klaudia El Dursi odwiedziła Karę z trzeciej edycji "Hotelu Paradise.

East News/Viphoto

Przypominamy, że już wkrótce ruszy emisja szóstej edycji "Hotelu Paradise". Premierowy odcinek najnowszego sezonu randkowego show będziemy mogli zobaczyć dokładnie 29 sierpnia o godzinie 20:35, oczywiście na antenie Telewizyjnej Siódemki .

