"Hotel Paradise": Klaudia El Dursi boleje nad edukacją syna. Szokujące warunki do nauki 

Klaudia El Dursi podczas relacji na InstaStories opowiedziała o problemach zdrowotnych swojego syna. Tuż przed wylotem na nagrania kolejnych edycji "Hotelu Paradise" prowadząca program zdradziła, że przeżywa naprawdę trudne chwile. Wyznanie gwiazdy "Hotelu Paradise" porusza do łez. Sprawdźcie, co powiedziała. Klaudia El Dursi opowiedziała o problemach ze zdrowiem syna Klaudia El Dursi zaledwie kilka dni temu ogłosiła, że za dwa tygodnie wyjeżdża na nagrania piątej i szóstej edycji "Hotelu Paradise". Piękna gwiazda Telewizyjnej Siódemki wyznała wówczas, że zabiera ze sobą całą rodzinę, co jest trudne ponieważ jej synowie wyjadą w trakcie roku szkolnego. (...) Jedziemy kręcić kolejne edycje "Hotelu Paradise". Oczywiście z jednej strony jest niesamowita ekscytacja- tym bardziej, że jedziemy w naprawdę przepiękne miejsce. Z jednej strony ekscytacja, ale z drugiej obawa bo trzeba spakować siebie, nie tylko siebie bo jadę całą rodziną- chociaż nie było łatwo zabrać dzieci na 4 miesiące ze szkoły to jest bardzo duża odpowiedzialność i duże wyzwanie- mówiła wówczas Klaudie El Dursi. Niestety, tuż przed wylotem Klaudia El Dursi usłyszała zaskakującą diagnozę dotyczącą jej młodszego syna, Jasia. Zobacz także: "Hotel Paradise": Klaudia El Dursi opowiedziała o relacjach z byłym partnerem. "Była nienawiść, złość..." Klaudia El Dursi zabrała Jasia do okulisty, który zbadał jego wzrok. Prowadząca "Hotel Paradise" jeszcze przed wizytą u specjalisty wyznała, że jej syn być może będzie potrzebował okularów. Takiej diagnozy jednak się nie spodziewała... Takiego obrotu sprawy to się naprawdę nie spodziewałam. Bardzo ciężko jest usłyszeć mamie taką diagnozę, że twoje dziecko ma...