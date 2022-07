"Hotel Paradise 4": Nana i Łukasz szykują się do ślubu? Byli uczestnicy show komentują! 

Klaudia El Dursi pokazała, co działo się podczas nagrań ostatniej Puszki Pandory w "Hotelu Paradise"! Prowadząca randkowe show podczas relacji na InstaStories opublikowała krótkie nagrania z planu i zdradziła, ile godzin trwała ostra wymiana zdań między uczestnikami. Klaudia El Dursi oceniła gorącą Pandorę i zwróciła się do internautów z ważnym apelem. Klaudia El Dursi komentuje Puszkę Pandory w "Hotelu Paradise" Ostatnia Puszka Pandory w czwartej edycji "Hotelu Paradise" już za nami. W miniony czwartek Telewizyjna Siódemka opublikowała przedostatni odcinek randkowego show, w którym doszło do konfrontacji byłych uczestników z parami walczącymi o wejście do finału. Podczas finałowej Pandory nie zabrakło naprawdę wielkich emocji i zaskakujących pytań. Jedno z najbardziej szokujących, usłyszała Nana - uczestnicy zapytali o jej... chłopaka w Polsce! - Czy twój chłopak z Polski wie o tym, że jesteś w „Hotelu Paradise”? - padło pytanie do Nany. - Okej... Nie mam chłopaka w Polsce- odpowiedziała wyraźnie zaskoczona uczestniczka. Zobacz także: "Hotel Paradise 4": Lincz na Indze! Oha, Darek i Vanessa nie mieli dla niej litości Teraz okazuje się, że finałowa Puszka Pandory trwała naprawdę wiele godzin! Uczestnicy bardzo długo ze sobą rozmawiali i zadawali niewygodne pytania. Klaudia El Dursi podczas relacji na InstaStories zdradziła, co działo się w programie. - Po ponad 4 godzinach walki na słowa, Pandora dobiegła końca. Mamy 3:00 w nocy, ale to jeszcze nie koniec - zdradziła prowadząca randkowe show. - No dobra Pandora była groźna, ale jednak się kochają - dodała pokazując, co działo się po zakończeniu Pandory. Zobacz także: "Hotel Paradise 4": Oha o udziale w show: "Wszystko mnie...