"Hotel Paradise": Kara miała dość pytań o Marcina! Nie uwierzycie, co zrobiła

Kara i Marcin z "Hotelu Paradise" nie są już razem? Uczestniczka imprezowała bez niego. Zobaczcie, co zrobiła, by nikt o niego nie pytał!

Mało kto dawał szansę Karze i Marcinowi po powrocie z "Hotelu Paradise 3". Piękna brunetka zawróciła w głowie uczestnikowi niemalże od pierwszego wejrzenia, a rodząca się pomiędzy nimi miłość początkowo budziła niechęć fanów, ze względu na Nathalię. Oboje jednak udowodnili, że bez względu na przeciwności są ze sobą szczęśliwi. W weekend jednak odbyła się impreza urodzinowa Luizy z 3. edycji "Hotelu Paradise", na której niestety zabrakło Marcina, a Kara bawiła się sama... Znajomi nie mogli w to uwierzyć i co chwile ktoś pytał ją o partnera. Miała tego dość. Nie uwierzycie, co zrobiła.

"Hotel Paradise": Kara imprezuje bez Marcina. Musiała się tłumaczyć

Kara i Marcin poznali się na planie 3. edycji "Hotelu Paradise" i od tamtej pory nie wyobrażają sobie życia bez siebie. Ich relacja nie była jednak łatwa. Pomimo tego, że już od początku pomiędzy nimi zaiskrzyło to fani mieli pretensje do Marcina, że tak łatwo pocieszył się po odejściu Nathalii, z którą wcale nie zakończył relacji. Kara i Marcin jednak nie marnowali czasu w programie, zdecydowali się nawet na zbliżenie przed kamerami. Wielu fanów randkowego show, nie wróżyło im przyszłości a na Marcina i Karę spadł olbrzymi hejt, jednak oni doskonale sobie z nim poradzili i nie żałowali swoich decyzji. Po powrocie do Polski chętnie dzielili się swoim szczęściem. Przyznali, że niedługo chcieliby założyć rodzinę, a nawet wybrali już imiona dla dzieci. Niedawno pojawiały się nawet plotki, że Kara jest w ciąży!

Kara i Marcin są niemalże nierozłączni, więc nic dziwnego, że wszystkich ich znajomych dziwił fakt, że na ostatniej imprezie pojawiła się sama... W szczególności, że były to urodziny ich wspólnej koleżanki z programu - Luizy. Kara przez cały wieczór była zasypywana pytaniami, na temat tego, gdzie jest Marcin. Z tym problemem pomógł jej uporać się... Maurycy! To, co zrobili z pewnością was rozbawi.

Instagrammarcin_grajoszek

Kara nie pojawiła się na urodzinach Luizy z Marcinem, ponieważ musiał pojechać do rodziców. Ten weekend spędzali osobno, a nieobecność Marcina martwiła nawet ich wspólnych znajomych. Na szczęście para nie przechodzi kryzysu a fani mogą odetchnąć z ulgą. Maurycy wręczył Karze kartonik z napisem "Marcin jest u rodziców", aby szybko rozwiązać problem.

Karę każdy pyta. gdzie jest Marcin (są parą), więc stwierdziliśmy, że to ułatwimy. P.S. Serio z 15 osób.

Instagram @kara_routman

Kto by pomyślał, że niewinna nieobecność Marcina wywoła takie poruszenie. Ale to tylko dowód na to, że znajomi mocno kibicują ich miłości. Na kolejną imprezę z pewnością już wybiorą się razem.