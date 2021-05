"Hotel Paradise": Justyna jest z uczestnikiem z drugiej edycji?! Nathalia pokazała zdjęcia pary! 

Kto wygra trzecią edycję " Hotelu Paradise "? Ostatnie Rajskie Rozdanie wzbudziło wśród widzów sporo emocji. Decyzję Oli z programem pożegnała się Patrycja, ale nie ona jedna odpadła z kontrowersyjnego show. I choć fani mają już swoich faworytów, wiele może wskazywać na to, że tym razem się pomylili. W mediach społecznościowych jednego z uczestników poprzedniej edycji pojawiło się zdjęcie, które zdradza dalsze losy singli! I choć szybko zniknęło, pamiętajmy, w internecie nic nie ginie. Zobacz także: "Hotel Paradise": Widzowie wściekli na Krystiana! "Brak szacunku do kobiety" Kto będzie w finale "Hotelu Paradise 3"? Artur szybko usunął to zdjęcie To, że uczestnicy "Hotelu Paradise 3" znają się z osobami z poprzednich edycji nie jest już żadną tajemnicą. Niektórzy z nich jednak znacznie częściej publikują wspólne zdjęcia, co jak się okazuje, nie zawsze jest dobrym pomysłem. W mediach społecznościowych zwycięscy drugiej edycji "Hotelu Paradise" pojawiła się fotografia z dość wymownym podpisem: Czyżby się spotkała dwóch finalistów? Kto był na zdjęciu z Arturem? Jak się okazuje, towarzyszyła mu... Nathalia! Czyli uczestniczka, która dopiero co zdążyła pojawić się w "Hotelu Paradise" i póki co tworzy parę z Marcinem, któremu zdecydowanie zakręciła w głowie. Czy Artur faktycznie zdradził, kto dotrze do finału programu? Co ciekawe zdjęcie równie szybko zniknęło z jego Instagrama. Czyżby zdawał sobie sprawę, że zdradzanie aż takich szczegółów może zostać źle odebrane przez produkcje? Na swoich live'ach uczestniczy trzeciej edycji póki co doskonale trzymają języki za zębami i choć nagrania dawno już się skończyły, na poznanie faktycznych...