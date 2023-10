Kiedy kilka dni temu pokazaliśmy zdjęcia z sesji ślubnej Nathalii i Kamila, uczestników "Hotelu Paradise", w sieci zawrzało! Czy rzeczywiście gwiazda show TVN 7 przyszła do programu jako mężatka? A może ślub odbył się po programie? Oczywiście jest też trzecia opcja, że to tylko sesja zdjęciowa. Oczywiście sami zainteresowani wciąż milczą, podkręcając atmosferę tajemniczymi wpisami! Co na to fani i widzowie? Są oczywiście mocno podzieleni - jedni w ogóle nie wierzą, że Kamil i Nathalia są małżeństwem, inni zaś gratulują. A inni uczestnicy? Artur, zwycięzca drugiej edycji napisał:

Halo Policja, proszę przyjechać na Instagram. Od rana coś się "od******" - śmiał się Artur.

A Wy co myślicie na ten temat? To prawda czy żart ze strony Kamila i Nathalii?

