"Hotel Paradise": Tak wyglądała Justyna przed operacją biustu, powiększeniem ust i doczepianiem włosów! 

Lexi Domańska z " Hotelu Paradise " to zdecydowanie jedna z pewniejszych siebie uczestniczek show. Nie tylko widać to w programie, ale również na jej Instagramie, na którym znajdziemy wiele odważnych zdjęć. Lexi nie boi się również wyrażać swojego zdania, tym samym dosadnie komentując doniesienia mediów na temat swojego wyglądu oraz korzystania z dobrodziejstw medycyny estetycznej i operacji plastycznych. Jej wypowiedź może szokować! Zobacz także: Lexi z "Hotel Paradise" poprawiła sobie usta, policzki i biust. Jak wyglądała przed operacjami plastycznymi? Mamy zdjęcia! Lexi z "Hotel Paradise" o operacjach plastycznych Lexi Domańska doskonale wie czego chce. Podczas drugiego "rajskiego rozdania" w "Hotelu Paradise" to właśnie ona została singielką i musiała zamieszkać w pokoju dla samotnych, co ostatecznie okazało się dla niej bardzo korzystne. Jako pierwsza poznała dwóch nowych uczestników, którzy potem zabiegali o jej względy. Pod koniec to ona decydowała, kto zostanie jej parą. Osobowość Lexi bardzo podgrzewa atmosferę w programie, nic więc dziwnego, że budzi zainteresowanie również w mediach społecznościowych. Dziennikarze zaczęli przyglądać się również urodzie dziewczyny, wytykając jej operacje biustu nosa, czy zamiłowanie do sztuczności. Uczestniczka postanowiła zareagować natychmiast: Nie operowałam nosa, nie doklejam rzęs. Podziwiam was za pomysłowość, jednocześnie jestem w szoku, że XXI wieku kogoś dziwi powiększony biust. Taka szczerość i otwartość w kwestiach urody to mimo wszystko wciąż rzadkość! Lexi przyznała, że poddała się operacji piersi, ale nie da sobie wmówić dodatkowych ingerencji w urodę, których nigdy nie potrzebowała. Brawo! Zobacz także: Nowi...