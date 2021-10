"Hotel Paradise": Internauci zszokowani zachowaniem Miłosza! "Porażka"

Miłosz zaskoczył swoim zachowaniem w "Hotelu Paradise"! W ostatnim odcinku randkowego programu Miłosz powiedział Wiktorii, że pozostałe uczestniczki chcą wyeliminować ją z gry. Wyznanie uczestnika hitu TVN7 podzieliło internautów. W sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy- część fanów jest zachwycona Miłoszem, pozostali ostro go krytykują. Sprawdźcie, jak fani "Hotelu Paradise" komentują zachowanie Miłosza.

Miłosz z "Hotelu Paradise" ostrzega Wiktorię przed koleżankami

Wiktoria od samego początku, kiedy pojawiła się w "Hotelu Paradise" wzbudza ogromne emocje wśród pozostałych uczestników. Wysportowana blondynka robiła wszystko, żeby zaprzyjaźnić się z grupą, jednak to na nic, ponieważ nikt nie wierzy w jej szczerość- uczestnicy uważają, że Wiktoria powinna opuścić program i teraz robią wszystko, żeby tak się stało.

Zobacz także: "Hotel Paradise 4": Luiza przerażona zachowaniem uczestników! "Ciężko się ogląda"

Uczestnicy nie wierzą w szczerość uczuć Wiktorii, która zapewnia, że poczuła coś do Miłosza. Ich zdaniem zauroczony uczestnik "Hotelu Paradise" nie widzi, że Wiki go wykorzystuje, żeby zostać w programie.

screen/Player.pl

Po tym, jak między Wiktorią a Miłoszem doszło do kłótni pozostali uczestnicy zaczęli namawiać go, żeby zostawił swoją partnerkę. Co więcej, sam Miłosz mówił im wprost, że przy następnym Rajskim Rozdaniu nie podejdzie do Wiktorii, żeby pozbyć się jej z "Hotelu Paradise".

Ku zaskoczeniu widzów w ostatnim odcinku programu doszło do zaskakującego zwrotu akcji! Miłosz w szczerej rozmowie z Wiktorią przyznał, że widzi, jak jego partnerka się o niego stara i ostrzegł ją, że pozostałe uczestniczki chcą ją wyrzucić z show.

Dziewczyny chcą, żebym ja Cię wywalił z hotelu. I nastawiają mnie, że ty tak zrobiłaś z Łukaszem, ja byłem wkurzony i to jest dobry powód, żeby odpalić cię - przez mnie. - tłumaczył Miłosz - Chodzi o to, że oni myślą, że ja to zrobię i prawdopodobnie na Pandorze będą pytania na zasadzie: "Miłosz, mówiłeś, że wyrzucisz Wiktorię z hotelu". Myślę, że one widzą, że ja z Tobą dobrze żyje i im się do nie do końca podoba. (...) Jesteś moją partnerką i jeśli mam gdzieś dojść, to chcę z Tobą - podsumował.

Zobacz także: "Hotel Paradise 4": Kuba miał poważny wypadek samochodowy. Jak się czuje?

screen/Player.pl

Wyznanie Miłosza z "Hotelu Paradise" podzieliło internautów!

Po emisji ostatniego odcinka "Hotelu Paradise" w sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy w których internauci oceniali zachowanie Miłosza. Niektórzy są zachwyceni, że Miłosz postawił się grupie i powiedział Wiktorii całą prawdę:

- Miłosz się super zachował

- Brawo Miłosz 👏 w końcu męska decyzja !

- Brawo Miłosz w końcu otworzyłeś oczy 💪🏻💪🏻💪🏻👌👌- komentują internauci.

Ale nie brakuje również krytycznych głosów.

- Wytłumaczcie mi po co on jej to powiedział🤯😂 Fałszywiec

- Fałszywy człowiek z tego Miłosza. Tak się mężczyzna nie ZACHOWUJE

- Miłosz porażka...- krytykują pozostali fani.

Jak myślicie, jak zakończy się ta historia? Czy Miłosz postawi się całej grupie i wybierze Wiktorię na zbliżającym się Rajskim Rozdaniu?

Zobacz także: "Hotel Paradise 4": Wiktoria i Miłosz są razem po programie?