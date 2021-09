"Hotel Paradise": Internauci miażdżą Wiktorię! W sieci pojawiło się mnóstwo ostrych wpisów

Kamil czuje się bardzo pewnie wśród uczestników " Hotelu Paradise 2" . Coraz bardziej nachalnie zaczyna narzucać swoje zdanie nie tylko swojej programowej partnerce - której również zaczyna to przeszkadzać- ale także innym uczestnikom. W ostatnim odcinku doszło do dość poważnego spięcia pomiędzy nim a Robertem. Nie dało się nie zauważyć także poirytowania ze strony Magdy. Uczestniczka skomentowała zachowanie swojego programowego kolegi również na Instagramie. Zobaczcie, co powiedziała. Zobacz także: "Hotel Paradise 2": Bartek doprowadzony do łez! To wszystko przez jedną z uczestniczek! Co się stało? Madzia o Kamilu z "Hotelu Paradise 2" Ostatnie wydarzenia w "Hotelu Paradise" sprawiły, że prawie nikt nie może czuć się pewnie przed dzisiejszym "rajskim rozdaniem". Wydawać by się mogło, że w komfortowej sytuacji jest Kamil, który stworzył relację z Julią. Uczestniczka narazie nie myśli o zmianie pary i wierzy w dobre intencje Kamila względem niej. Nie ukrywa jednak, że nie podoba jej się, że Kamil intensywnie narzuca jej swoje poglądy i określone zachowania. Uczestnik wypowiada się także w kwestii związków i wyborów innych uczestników. We wczorajszym odcinku doszło do poważnego spięcia pomiędzy nim a Robertem. Kamil pozwolił sobie na niewybredny komentarz, który rozwścieczył programowego kolegę. Tym zachowaniem była zszokowana również Magda, która za plecami Kamila pokazała mu środkowe palce. Niestosowne zachowanie Kamila zauważyli także internauci. Magda udostępniła na swoim Instagramie jeden z komentarzy: Nie rozumiem czemu Kamil ma parę a wpierdziela się w każdą inna ku*wa ojciec hotelu, dramat! Postanowiła się od razu ustosunkować do tej kwestii: O to chodzi. Dyrygować można...