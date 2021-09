"Hotel Paradise": Kuba wróci i... wygra program?! Zaskakująca odpowiedź uczestnika!

W czwartej edycji "Hotelu Paradise" nie ma czasu na nudę, bo co chwila dochodzi do zaskakujących zwrotów akcji. Ostatnio, dość niespodziewanie, musieliśmy pożegnać Kubę i Kasię. Fani do tej pory nie mogą pogodzić się z tym, co się stało i mają nadzieję, że Kuba jeszcze wróci do programu, a nawet... wygra show! Czy tak naprawdę się stanie? Zobaczcie, co na ten temat powiedział sam zainteresowany!

"Hotel Paradise": Kuba wróci do programu?

Niewinna gra, w której brali udział uczestnicy 4. edycji "Hotelu Paradise" przyniosła niespodziewane i przykre konsekwencje. Dwie pary, które jako ostatnie znalazły się na mecie, trafiły do strefy zagrożenia - byli to Przemek i Launo Klaudia oraz Kuba i Kasia. Wtedy jeszcze nie było do końca wiadomo, co się stanie. Jednak niedługo po Puszce Pandory wszystko stało się jasne - niezagrożeni uczestnicy musieli wskazać, która z zagrożonych par opuści program.

Niespodziewanie, decyzją uczestników, z "Hotelem Paradise" musieli pożegnać się Kuba i Kasia. Fani zaczęli mocno nad tym ubolewać i zaczęli nawet krytykować decyzję Wiktorii, której głos przyczynił się do odpadnięcia właśnie Kuby i Kasi. Niedługo potem dziewczyna wyjaśniła na swoim InstaStories, że gdyby wiedziała, co tak naprawdę dzieje się za jej plecami, bez wahania wskazałaby Przemka i Launo Klaudię.

Mat. prasowe

Fani bardzo polubili Kubę i zastanawiają się, czy wróci do programu. Postanowili zadać mu nawet to pytanie na jego Instagramie. Jak zareagował Kuba? Oczywiście odpowiedział wymijająco, bo w końcu uczestnicy nie mogą niczego zdradzać przed pojawieniem się odcinka w telewizji.

- To okaże się już niebawem, czy to koniec, czy nie koniec z tą rajską wyspą. Oglądajcie uważnie - odpowiedział Kuba.

Wśród pytań od fanów pojawiło się również to, dotyczące... wygranej "Hotelu Paradise"! Fani liczą, że Kuba nie tylko wróci do show, ale również go wygra! Co na to powiedział sam zainteresowany? Trzeba przyznać, że ta odpowiedź daje do myślenia!

- Nie mogę nic więcej powiedzieć. Nawet gdybym nie wygrał tego sezonu, to po takich wiadomościach jak ta, jestem zwycięzcą, nie tylko 100 tysięcy, nie tylko miłości, ale czegoś więcej - odparł Kuba.

I co wy na to? Czy zdanie "nawet gdybym nie wygrał tego sezonu, to po takich wiadomościach jak ta, jestem zwycięzcą" może sugerować, że Kuba faktycznie znalazł się w finale show? No cóż, nie pozostaje nam nic innego jak cierpliwie poczekać na kolejne odcinki "Hotelu Paradise", aby poznać prawdę na ten temat!