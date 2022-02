"Hotel Paradise": Inga pokazała swoje zdjęcia sprzed lat! Z grzywką i w balejażu trudno ją rozpoznać!

Inga Bartnikowska to nowa uczestniczka "Hotelu Paradise". Piękna blondynka miała mocne wejście do programu i już na starcie namieszała w kilku parach. Nana nie będzie mogła sparować się z Przemkiem podczas najbliższego "rajskiego" ale to nie jest jej największy problem. Piękna blondynka jest totalnie w typie uczestnika, który nawet nie ukrywa, że będzie próbował poznać nową bliżej. My również postanowiliśmy się jej przyjrzeć i dotarliśmy do jej archiwalnych zdjęć. Jak wyglądała Inga z "Hotelu Paradise" w przeszłości? Zobaczcie jej stare fotki. Zobacz także: "Hotel Paradise": Wiktoria pokazała się w zupełnie nowej odsłonie! Fani: "Wyglądasz obłędnie" "Hotel Paradise 4": Stare zdjęcia Ingi Bartnikowskiej Inga Bartnikowska jeszcze przed udziałem w " Hotelu Paradise " była popularna na Instagramie. Jej profil śledzi ponad 27 tysięcy osób. Piękna blondynka publikuje nie tylko seksowne zdjęcia z sesji zdjęciowych ale również pokazuje jak spędza wolny czas. Inga Bartnikowska z "Hotelu Paradise" ma 27 lat i pochodzi z Gdańska. Na co dzień pracuje w laboratorium. Jej pasją jest taniec, występuje także jako cheearleaderka podczas meczów koszykówki i siatkówki. Tańczy również na festiwalach muzycznych. Będąc w "Hotelu Paradise" nastawiam się na znalezienie miłości. Jestem otwarta i moje serce jest do wzięcia - mówi wprost Zobacz także: "Hotel Paradise 3": Kornelia na nagraniu sprzed 2 lat: "Ważyłam jakieś 13 kg więcej" Przemek od razu zauroczył się piękną Ingą i nie ukrywa, że będzie chciał poznać ją bliżej i być może stworzyć z nią trwałą relację: To jest pierwsza dziewczyna, która mi się naprawdę podoba....