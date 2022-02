TVN7 w końcu odsłonił karty i przedstawił trzech pierwszych uczestników nowego show "Hotel Paradise" , które zadebiutuje na antenie stacji już 24 lutego! Krzysiek, Maciek i Ola na Bali będą szukali miłości, ale i... sposobu na zgarnięcie dużych pieniędzy! Czy to właśnie oni zwyciężą show TVN7? Poznajcie ich lepiej! Kim są uczestnicy show "Hotel Paradise"? Jak już wspomnieliśmy, "Hotel Paradise" wystartuje 24 lutego na antenie TVN7. Prowadzącą show została piękna Klaudia El Dursi , którą widzowie poznali dzięki programowi "Top Model". Do tej pory produkcja nie ujawniała, kto znajdzie się wśród uczestników reality show. Jednak teraz ujawniono trzy pierwsze osoby: dwóch mężczyzn oraz jedną kobietę. Kim są uczestnicy "Hotelu Paradise"? Ola Kiepura pochodzi z Katowic i ma 23 lata. Na co dzień pracuje jako trenerka personalna. Ola może się pochwalić perfekcyjną sylwetką. Czy dzięki niej zdobędzie powodzenie wśród mężczyzn na wyspie? Ola zaznacza, że ma spore wymagania co do partnera. Przede wszystkim... nie szuka nikogo na stałe! Czyżby była idealną uczestniczką do tego show? Wyświetl ten post na Instagramie. Przedstawiamy Wam pierwszych uczestników!🔥 Ola ma 23 lata i jest z Katowic 🥰 Myślicie, że znajdzie miłość w raju? 🤔❤️ Więcej znajdziecie na stronie, link w bio 👈 #hotelparadise #raj #siodemka #tvn7 #uczestnicy #soon #bali #polishgirl Post udostępniony przez Hotel Paradise TVN7 (@hotelparadise.tvn7) Sty 31, 2020 o 2:36 PST Kolejnym uczestnikiem "Hotelu Paradise" jest Maciej Kindler. 23-latek pochodzi z...