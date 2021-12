Sara i Michał wygrali 4. edycję "Hotelu Paradise"! Jak jednak wiadomo, to do Sary powędrowała nagroda pieniężna, bo dziewczyna zdecydowała się rzucić kulą, gdy stała na polu o wartości 90 tysięcy złotych. Tuż po emisji finału show, w sieci zawrzało - część fanów gratuluje Sarze podjęcia takiej decyzji, a część mocno ją za to krytykuje. Teraz w obszernym wpisie na swoim Instagramie, zwyciężczyni programu wyjawiła, dlaczego zdecydowała się na taki krok. W nowym poście Sary nie zabrakło również podziękowań i wzmianek o Przemku i Michale! Co dokładnie napisała? Sprawdźcie szczegóły! "Hotel Paradise": Sara komentuje wielki finał! Dlaczego rzuciła kulą? W wielkim finale 4. edycji "Hotelu Paradise" znaleźli się Nana i Łukasz oraz Michał i Sara . Decyzją byłych mieszkańców hotelu, to jednak Sara i Michał bardziej zasługiwali na zwycięstwo i większość uczestników, stanęła właśnie za nimi. Tym samym Sara i Michał wygrali program , stanęli na ścieżce lojalności i jak już wiadomo, Michał zakończył swój udział w show bez miłości i pieniędzy. Sara stojąc na kwocie 90 tysięcy złotych bez mrugnięcia okiem rozbiła złotą kulę i zgarnęła całą wygraną dla siebie! Michał nie ukrywał, że był mocno zszokowany decyzją Sary, a z kolei ona wyglądała na bardzo zadowoloną. Zobacz także: "Hotel Paradise 4": Sara rozbiła złotą kulę! Wiemy, co zrobi z wygraną! Zwyciężczyni programu niedługo po emisji finałowego odcinka 4. edycji "Hotelu Paradise" postanowiła opublikować obszerny post na Instagramie, w którym odniosła się do wydarzeń z show. W swoim wpisie nie zapomniała o podziękowaniach i gratulacjach również dla Nany i Łukasza, a także nie zabrakło słów skierowanych do Michała i Przemka! ...