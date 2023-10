Klaudia El Dursi już pod koniec ubiegłego roku radośnie informowała, że lada chwila razem z rodziną przeprowadza się do nowego apartamentu. Niestety, ten moment w dalszym ciągu nie nastąpił, gdyż podczas ostatnich prac wykończeniowych w nowym lokum modelki, wciąż pojawiają się nieoczekiwane problemy. Teraz znów gwiazda mierzy się z przykrymi niespodziankami. Klaudia El Dursi postanowiła wszystko opowiedzieć swoim fanom.

Klaudia El Dursi chętnie dzieli się z fanami swoim życiem w mediach społecznościowych. Od wielu miesięcy internauci mogą na bieżąco obserwować między innymi postępy prac wykończeniowych w nowym lokum modelki. I choć hasło "zaraz się przeprowadzam" padało z ust gwiazdy już kilka razy, to jednak w dalszym ciągu Klaudię El Dursi spotykają niemiłe niespodzianki i przeprowadzka nie dochodzi do skutku.

- To mieszkanie to naprawdę, mi już jest wstyd mówić, bo ja mam takie poczucie, że od dwóch lat nie mówię niczego innego, jak tylko "zaraz się przeprowadzam". [...] To było takie przedwczesne podniecenie - mówiła jakiś czas temu w rozmowie z Party.pl, Klaudia El Dursi.