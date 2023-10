W połowie tego roku dowiedzieliśmy się, że Krzysztof i Basia z "Hotelu Paradise" niestety nie są już razem. Jakie zatem musiało być zdziwienie fanów, gdy nagle na Instagramie Krzysztofa, po pół roku od rozstania, pojawiły się jego romantyczne zdjęcia z Basią. Pod postem znalazło się mnóstwo komentarzy od internautów, a na jeden z nich Krzysztof postanowił odpowiedzieć. Dlaczego zdecydował się opublikować rolkę, w której znajdują się zdjęcia z jego byłą partnerką?

"Hotel Paradise": Krzysztof zaskoczył fanów zdjęciami z Basią!

Wiadomość o rozstaniu Basi i Krzysztofa z "Hotelu Paradise" dotarła do nas w połowie czerwca 2022. Basia nie ukrywała swojego smutku po rozstaniu z Krzysztofem i nawet zniknęła na pewien czas z Instagrama. Na szczęście dziś jest już znowu aktywna i chętnie odzywa się do swoich obserwatorów. Również fani od początku nie ukrywali, że bardzo żałują, iż związek Basi i Krzysztofa rozpadł się, bo uważali tę dwójkę za naprawdę bardzo dobraną parę. I kiedy w końcu przywykli do nowej sytuacji, nagle Krzysztof zaskoczył rolką na swoim Instagramie. Uczestnik "Hotelu Paradise" postanowił podsumować rok, a wśród opublikowanych przez niego zdjęć pojawiły się również piękne fotki z Basią!

- Ten 2022 był pełen niespodzianek i wiesz co? Krótko podsumowując był to dla mnie rozwojowy i dobry czas! Zbieram kolejny bagaż doświadczeń i wjeżdżam w następny. ???????? - napisał Krzysztof.

Fani "Hotelu Paradise" od razu ruszyli do komentowania nowej rolki Krzysztofa. Wielu z nich zwróciło oczywiście szczególną uwagę na jego fotki z byłą partnerką.

- Szkoda, że nie jesteście już razem z Basią - Szkoda, że z Baśką nie jesteś, tak pasowaliście do siebie ❤️ - Mi również szkoda waszej relacji ;) bo wydawaliście się oboje razem szczęśliwsi, no ale cóż, my widzimy tylko 1% tego, co chcecie nam pokazać - piszą fani.

Jedna z fanek zasugerowała w komentarzu, że publikacja zdjęć z Basią przez Krzysztofa to znak, że ten pewnie żałuje swojej decyzji o rozstaniu.

- Szkoda tego z Basią, co? Docenisz jak stracisz nabiera mocy? - napisała internautka.

Na ten komentarz uczestnik "Hotelu Paradise" postanowił odpowiedzieć.

- Nic nie straciłem i nic nie nabrało mocy ???? zanim udostępniłem zapytałem, czy mogę u siebie zamieścić rolkę, którą widzisz - odpowiedział Krzysztof

Nam nie pozostaje zatem nic innego, jak życzyć zarówno Krzysztofowi, jak i Basi wszystkiego dobrego i szczęśliwego Nowego Roku!

