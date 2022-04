"Hotel Paradise": Dominika zalała się łzami przez Kubę! "Wymagam szacunku i tyle"

Dominika bardzo przeżywa rozstanie z Arturem. Czuje się oszukana przez byłego partnera. Podczas dzisiejszej "pandory" zarzuciła mu kłamstwo oraz określiła "agresywnym", co wytrąciło go z równowagi! W pewnym momencie polały się łzy. Dominika coraz bardziej żałuje, że nie wybrała Bartka, kiedy jeszcze miała taką możliwość: Na tą decyzję duży wpływ miał Artur za co jestem zła, że na to poszłam, bo ja czułam inaczej. Zobaczcie, co jeszcze działo się podczas dzisiejszego odcinka " Hotelu Paradise ". Zobacz także: Łzy Dominiki w "Hotelu Paradise 2". Artur kończy ich relację! Dopiero teraz naprawdę żałuje wyeliminowania Bartka "Hotel Paradise 2": Dominika i Artur na linii ognia. Uczestniczka ze łzami wspomina Bartka Rozpad związku Dominiki i Artura nie dotyka tylko samych zainteresowanych. Przerażona jest również Sonia, która obawia się o to, że podczas "rajskiego rozdania" koleżanka będzie próbowała odbić jej Adama i zagrozić jej pozycji w "Hotelu Paradise". Wiem, że Dominika bardzo chce tu zostać więc będzie chciała mnie wypie*dolić. Będzie musiała podejść albo do Ciebie albo do Adama. Jednak Dominika wydaje się nie być zainteresowana Adamem. Najlepszym wyjściem dla niej byłoby jakby w programie ponownie mogłaby pojawić się nowa osoba. Ania wspomniała "Bartek wracaj" na co Dominika odpowiedziała: To był mój największy błąd. Przewidziałam to, ale jestem głupia i zawsze idę w to, co i tak mi się nie uda, ale ja w to kurwa pójdę. Sonia pocieszyła koleżankę, że Bartek z pewnością nie ma jej tego za złe: Myślę, że tak będzie on na pewno wiedział, że to nie była moja decyzja - wyznała Dominika. Wspomnienie o niesłusznie wyeliminowanym...