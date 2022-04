"Hotel Paradise 5": Fani wściekli na Elizę po Rajskim Rozdaniu! "Fałszywa i zakłamana"

Dziewczyny z "Hotelu Paradise" podczas wczorajszego głosowania postanowiły, kto powinien opuścić program, a kto do niego powrócić. W wyniku ich głosowania do gry powrócił Maurycy, na którego rzecz program opuścił Kuba. Niestety, to rozstanie zbiegło się w czasie z najbardziej z askakującym zachowaniem uczestnika w tej edycji. Kuba zazdrosny o Luizę zrobił prawdziwą burdę i zdemolował hotelowe szklane drzwi. Nad ranem przeprosił za swoje zachowanie, ale atmosfera była już zbyt gęsta. Wtedy jeszcze Kuba nie wiedział, że odpadnie... "Hotel Paradise 3" fani żegnają Kubę: "W końcu" Klaudia El Dursi z samego rana zebrała uczestników, by ogłosić im, kto odpada z programu. Gdy uczestnicy dowiedzieli się, że jest to Kuba, wszyscy poczuli ulgę. On sam przyjął tę informację ze spokojem, a nawet wydawało się, że się jej spodziewał. Fani zareagowali na tę informację z radością, Kuba prezentował zbyt agresywne zachowanie. Na odchodne Kuba powiedział, że czuje, iż odchodzi z klasą... Fani raczej wątpią, że tak jest: - Nikt nie będzie tęsknił, adijos😂 - Przynajmniej z klasą odszedłem” chyba z największym wstydem w historii tego programu... Jeszcze żaden uczestnik nie wniósł takiej patologii w tym programie - Bardzo dobrze ! Nie potrzeba takiego zachowania ! - Cóż można powiedzieć...ŻENADA...jak ktoś nie potrafi pić, to niech nie pije...a KLASY to na próżno szukać - I ten jego tekst że odchodzi z klasą 😂😂 On zdecydowanie nie wie co to znaczy - komentują fani. A Wy też macie podobne uczucia, wobec kontrowersyjnego uczestnika? Zobacz także: "Hotel Paradise": Kuba tłumaczy się z agresji i zazdrości o Luizę! "Dlaczego zachowywałeś się jak psychopata!" Kuba mocno podpadł widzom. Sceny...