"Hotel Paradise 5": Jay komentuje zachowanie Elizy. Celowo okłamała Klaudię i Karolinę?!

Internauci naprawdę ostro podsumowali zachowanie Klaudii z "Hotelu Paradise 4". Po emisji ostatniego odcinka programu w sieci wylała się fala bardzo krytycznych komentarzy, w których niektórzy internauci nie przebierają w słowach. Widzowie randkowego show nie ukrywają, że mają dość intryg Klaudii, która po raz kolejny udowodniła, że nie jest zachwycona obecnością Wiktorii w "Hotelu Paradise". Tak ostrych komentarzy chyba jeszcze nie było! Fani zszokowani zachowaniem Klaudii z "Hotelu Paradise 4" Takich emocji w "Hotelu Paradise" nie było już dawno. Uczestnicy nawet nie ukrywają, że zamierzają ostro walczyć, żeby dojść aż do wielkiego finału. Przekonała się o tym Wiktoria, która dopiero po jakimś czasie dołączyła do randkowego show. Chociaż piękna blondynka robiła wszystko, żeby grupa ją zaakceptowała i polubiła, to fani programu w każdym odcinku widzą, jak pozostali uczestnicy ją traktują. Wiktoria została doprowadzona do płaczu i tylko Miłosz wyciągnął do niej rękę. Między Miłoszem a Wiktorią zaiskrzyło, ale w szczerość uczuć Wiki nie wierzy chyba żaden uczestnik "Hotelu Paradise". Zobacz także: "Hotel Paradise": Klaudia zoperowała sobie całe ciało! Pochwaliła się efektami. "Mam figurę marzeń" Klaudia nie ukrywa, że jej zdaniem Wiki tylko gra i wykorzystuje zauroczonego nią Miłosza. Mi się wydaje, że ona nim zmanipulowała- oceniła Klaudia. Internauci ostro podsumowali Klaudię z "Hotelu Paradise" Klaudia razem z koleżankami i swoim partnerem w ostatnim odcinku krytycznie oceniała Wiktorię, a to oburzyło internautów. Fani "Hotelu Paradise" mają już dość Klaudii! - najbardziej fałszywa dziewczyna😅 - Ta dziewczyna to dopiero manipulant - Ta to chyba jest najbardziej...