Finał " Hotelu Paradise 2 " zbliża się wielkimi krokami. Jednak na razie przed uczestnikami kilka trudnych "rajskich rozdań", podczas których muszą się wzajemnie eliminować. Na ten moment już nie wiadomo, kto jest szczery, a kto tylko udaje. W obecnej sytuacji osobą, która nie ma pary jest Dominika, jednak to wcale nie oznacza, że jest najbardziej zagrożoną uczestniczką. Podczas tego "rajskiego rozdania" powinna odpaść jedna z pań. Zobaczcie, jak prezentuje się sytuacja w programie tuż przed eliminacyjnym wieczorem. Zobacz także: "Hotel Paradise 2": Internauci zachwyceni Atą Postek! "Wchodzi nowa i robi, co chce!" "Hotel Paradise 2": Kto opuści program po "rajskim rozdaniu"? Dominika została singielką na kilka dni przed "rajskim rozdaniem". Artur zdecydował definitywnie zakończyć swój związek z nią. Uczestniczka zrozumiała, jak bardzo dała się zmanipulować gdy przystała na decyzję wyeliminowania z show Bartka. Teraz musi zastanowić się, co zrobić podczas "rajskiego rozdania". Do programu wrócił także Robert. Czy to właśnie on będzie alternatywą Dominiki do tego, by utrzymać się w programie? Robert powrócił do "Hotelu Paradise" w parze z nową uczestniczką. Karoliną. Więzi pomiędzy nimi jeszcze nie są tak silne jak pomiędzy pozostałymi duetami w programie. Ale może to szansa na zbudowanie czegoś mocnego od zera? Ata jako nowa uczestniczka dostała możliwość rozbicia jednej z par. Ostatecznie zdecydowała się na sparowanie z Arturem. Uczestnik skomentował to słowami: Jesteśmy teraz najmocniejszą parą, będą się nas bać i będą chcieli nas wyeliminować - czy faktycznie będą aż tak silni? Najbezpieczniej czuje się Ivan w związku z Anią oraz Kamil w związku z Julią, chociaż...