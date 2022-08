"Hotel Paradise": Chris Ducci świętuje pierwsze urodziny córki. Wyszło pięknie!

Życie Chrisa Ducci już od dłuższego czasu obraca się wokół rodziny. Miniony weekend zwycięzca 1. polskiej edycji "Hotelu Pardise" miał powody świętowania - jego córeczka Blanka właśnie skończyła roczek! Rodzice urządzili jej bajeczne, pierwsze urodziny. Relacja z tego wyjątkowego dnia właśnie pojawiła się na Instagramie dumnego taty.

"Hotel Paradise": Chris Ducci wyprawia Blance bajeczne przyjęcie

Chriss Ducci zdobył dużą popularność dzięki udziałowi w show "Hotel Paradise". Od tamtej pory jednak jego życie obróciło się do góry nogami. Uczestnik jest w szczęśliwym związku z Moniką Czajkowską, z którą doczekał się uroczej córeczki, Blanki. Ostatnio media obiegła także informacja, że Chris Ducci z "Hotelu Paradise" zostanie ojcem po raz drugi. Wówczas przyszli rodzice nie kryli swojego szczęścia. Zanim jednak rodzeństwo Blanki pojawi się na świecie, rodzice mają inne powody do radości - właśnie świętowali roczek swojej córki - zrobili to z rozmachem!

- Wszystko gotowe. Nasza córka skończyła roczek - napisał na swoim InstaStory dumny tata.

Instagram @chris.ducci

Na Instagramie nie zabrakło także obszernej relacji. Na jaki styl postawili dumni rodzice? Podczas gdy Agnieszka Kaczorowska wyprawiła słoneczne, 1. urodziny córki, uczestnik randkowego show i jego ukochana postawili na iście księżniczkowy klimat. Z tego też względu na uroczystości królował pudrowy, różowy kolor z domieszką żółtego złota, a całość wyglądała naprawdę elegancko. Rodzice postawili na typowe "garden party". Na łonie natury nie zabrakło jednak stylowych dodatków, na czele z balonami, girlandami i biało-różowymi różami.

- Wczoraj za dużo się działo, dlatego wstawiamy dziś! Roczek Blanki. Sto lat - napisał Chris z "Hotelu Paradise"

Rodzice zadbali także o wystawny tort dla jubilatki oraz liczne przekąski i smakołyki. Jak się okazuje, Blanka dostała także swój pierwszy wypasiony prezent:

- Chcecie zobaczyć moją nową furę? - napisał żartobliwie na swoim InstStory zadowolony tata

Nowa fura jednak nie była żartem - na swojej imprezie mała Blanka jeździła pięknym, terenowym, dziecięcym samochodem - po jej minie śmiało można wnioskować, że rośnie z niej niezły kierowca. Chociaż ona sama wyglądała jak prawdziwa księżniczka. Koniecznie zobaczcie to bajeczne przyjęcie!

