"Hotel Paradise": Chris Ducci zostanie ojcem po raz drugi! "Blanka będzie miała RODZEŃSTWO!"

Wojtka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" i Chrisa z "Hotelu Paradise" sporo łączy! Programy telewizyjne, w których debiutowali były emitowane w tym samym czasie. Jeszcze w trakcie emisji nie ukrywali, że oglądają wzajemnie swoje formaty i kibicują nawiązywanym znajomościom. Teraz mają kolejny wspólny temat - ojcostwo. Chris z "Hotelu Paradise" właśnie powitał na świecie swoją córeczkę, z kolei Wojtek oczekuje narodzin swojego dziecka. Dumny przyszły tata zostawił komentarz pod zdjęciem przyjaciela z córką. Co napisał? Zobacz także: "Hotel Paradise": Chris do Wojtka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia": "Będziesz świetnym ojcem" Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" gratuluje Chrisowi córki W show biznesie panuje teraz prawdziwy baby boom. Tylko w ostatnim miesiącu sporo gwiazd pochwaliło się faktem, że ich rodzina się powiększyła. W gronie dumnych rodziców jest także Chris Ducci, zwycięzca pierwszej edycji "Hotelu Paradise". Ukochana Chrisa, Monika urodziła przepiękną córeczkę: Cześć 💕 Jestem Blanka 👶🏼🤗💗 Urodziłam się 30 Lipca o 5:37 rano! Nie dałam mamie pospać! 🙊🤭 Mówią że jestem lwem! 🙉♌🦁 Ale chyba nie jestem taka groźna? 🤗🤭 - napisał Chris przedstawiając małą Blankę Pod zdjęciem pojawiła się lawina gratulacji, wśród komentarzy znalazła się również wiadomość od Wojtka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia": Gratulacje dla Ciebie i dla Moniki, będziecie cudownymi rodzicami ❤️ W odpowiedzi na ten komentarz internautka...