"Hotel Paradise": Chris Ducci zdradza datę porodu drugiego dziecka i wyznaje: "Ja chcę trójeczkę"

W ostatnim czasie Chris Ducci z "Hotelu Paradise" przekazał szereg radosnych nowin. Ten rok może być przełomowy w życiu uczestnika randkowego show i jego ukochanej. Najpierw celebryta pochwalił się zakupem nieruchomości. Później ujawnił, że Monika znów jest w ciąży! W związku z wielkimi zmianami Chris Ducci postanowił odpowiedzieć na kilka pytań fanów "Hotelu Paradise", którzy są szalenie ciekawi tego, jak obecnie wygląda życie jego i partnerki. Uczestnik randkowego hitu TVN nie tylko ujawnił, kiedy na świecie pojawi się jego drugie dziecko, ale przekazał też, że ma w planach kolejne! Oprócz tego zdradził, jak Monika znosi ciążę. Jego ukochana najwyraźniej ma za sobą trudny okres.

Ostatnio dowiedzieliśmy się, że Chris Ducci z "Hotelu Paradise" zostanie ojcem po raz drugi. Wiemy już, że mała Blanka będzie miała rodzeństwo. Odpowiadając na pytania fanów w mediach społecznościowych, uczestnik randkowego show zasugerował, że w jego domu może pojawić się gromadka dzieci. Nie ukrywał jednak, że Monika ma dość.

Para początkowo trzymała radosną nowinę w tajemnicy. Internauci zapytali Chrisa z "Hotelu Paradise", kiedy dowiedział się, że Monika jest w ciąży. Celebryta zdradził też, kiedy na świat ma przyjść jego drugie dziecko! Najwyraźniej czeka go wspaniały prezent urodzinowy.

Rozmawiając z fanami, Chris Ducci nie odpowiedział wprost, jak długo starał się o dzieci, ale stwierdził, że od początku razem z Moniką mocno wierzyli w to, że zostaną rodzicami. Przyznał, że nie brali pod uwagę innej możliwości.

Głos zabrała także Monika, która była nieco mniej entuzjastyczna. Partnerka Chrisa zdradziła, że pierwszy poród był dla niej bardzo trudny. Mimo traumatycznych doświadczeń zdecydowała się na drugie dziecko, ponieważ od zawsze marzyła o tym, by mieć więcej niż jednego malucha.

Niestety druga ciąża także nie jest lekka. W szczerym Q&A Monika przyznała, że chociaż jest już po pierwszym trymestrze, nadal boryka się z szeregiem dolegliwości. Choć nie mogła liczyć na sen, powoli wraca do sił. Początki bywają jednak bardzo trudne.

- Strasznie... Blania była dla mnie bardzo wyrozumiała. Teraz pierwszy trymestr dawno za mną, a mdłości wciąż mam co rano. Co prawda mam już więcej siły, ale przez to, że nie mogłam się wyspać, to początki były naprawdę ciężkie dla mnie - ujawniła. - Zdajemy sobie sprawę z tego, że najbliższe lata będą ciężkie, ale później będziemy za to wdzięczni - stwierdziła.