"Hotel Paradise": Bibi pokazała swoją miłość! "Kocham Cię"

"Chcę zatracić się w tym co najlepsze" - napisała Bibi na zdjęciu, które opublikowała na swoim InstaStory. W życiu finalistki trzeciej edycji "Hotelu Paradise" w ostatnim czasie naprawdę sporo się dzieje, a co więcej, po rozstaniu z przystojniakiem z Kalifornii - Simonem, wcale nie może narzekać na samotność. Utalentowana i piękna Bogusia Brzezińska pokazała swoją miłość! Czegoś tak uroczego dawno nie widzieliśmy.

Kogo kocha Bibi z "Hotelu Paradise 3"?

Bibi była jedną z ulubienic widzów trzeciej edycji "Hotelu Paradise" i choć od tygodni fani kontrowersyjnego show obserwują zmagania nowej grupy singli na rajskim Zanzibarze, nie zapominają o jego dawnych uczestnikach. Tym bardziej, że Bogusia z obecnym sezonem ma wiele wspólnego - to w końcu ona śpiewa piosenkę do "Hotelu Paradise 4"! Piękna uczestniczka i była dziewczyna Simona, z którym doszła do ścisłego finału, w muzyce stawia coraz odważniejsze kroki i wygląda na to, że jeszcze nie raz zaskoczy fanów. Dodatkowo w życiu Bibi jest ktoś, kogo darzy wyjątkowym uczuciem.

Bibi jest bardzo aktywna w swoich mediach społecznościowych, dzięki którym fani uczestniczki "Hotelu Paradise" mogą śledzić co dzieje się w jej życiu po kontrowersyjnym, randkowym show. Wielu internautów zastanawia się, czy po rozstaniu z Simonem w życiu Bogusi pojawił się nowy mężczyzna. Choć niektórzy byli pewni, że dziewczyna i jej ex jeszcze się zejdą, póki co nic nam o tym nie wiadomo, za to od długiego czasu serce finalistki hitu TVN 7 jest zajęte i to wcale nie przez chłopaka, a przez... jej ukochaną suczkę!

Kocham Cię Zarciu - napisała Bibi, publikując zdjęcie z pieskiem.

To nie pierwszy raz kiedy Bibi chwali się przed fanami swoją czworonożną przyjaciółką. Za każdym razem kiedy finalistka trzeciej edycji "Hotelu Paradise" publikuje zdjęcie z pupilem, opatruje je naprawdę wyjątkowymi słowami.

foteczka z moją najlepszą przyjaciółką. 🐾 Sesja pełna radości szczególnie dla mojej Zarci. 😅❤️

Uważam, że najpiękniejsza miłość to ta bezwarunkowa i bezinteresowna - pisała w jednym z postów Bibi.

Bibi i Zarcia to kolejny dowód na to, że pies faktycznie może być najlepszym przyjacielem człowieka! W "Hotelu Paradise 3" uczestniczka zasłynęła jako bardzo empatyczna i ciepła osoba, a dziś może pochwalić się naprawdę licznym gronem fanów i wyjątkowymi przyjaźniami, które łączą ją z osobami poznanymi na rajskim Zanzibarze.