"Hotel Paradise": Basia przechodzi trudne chwile. Opublikowała poruszającą relację

Choć od zakończenia emisji 3. edycji "Hotelu Paradise" minęły już niemal dwa miesiące, emocje związane z bohaterami randkowego hitu TVN 7 z udziałem atrakcyjnych singli walczących o sławę, miłość i wielkie pieniądze nadal nie opadły. Ku zaskoczeniu widzów, niedługo po finałowym odcinku programu, zwycięska para, czyli Basia i Krystian ogłosili rozstanie. Nie trzeba było długo czekać, by energiczna blondynka znalazła pocieszenie w ramionach innego uczestnika show. Basia związała się z Krzysztofem, a w sieci zawrzało. Jak tę relację ocenia była telewizyjna partnerka Krzyśka - Kornelia? Czy żałuje, że to nie ona stworzyła z przystojniakiem coś więcej po zakończeniu rajskiego hotelu. Kornelia z "Hotelu Paradise" ma żal do Basi i Krzyśka? Choć Kornelia Głaszcz robi karierę jako makijażystka gwiazd, ogólnopolską rozpoznawalność zapewnił jej udział w 3. sezonie "Hotelu Paradise" . Pewna siebie i charyzmatyczna blondynka przez wiele odcinków nie mogła odnaleźć w show bratniej duszy, przez co została wyeliminowana przez mieszkańców rajskiego hotelu z dalszej gry. Jak zapowiadała jednak Klaudia El Dursi , "Hotel Paradise" jest nieprzewidywalny, a Kornelia powróciła do programu w wielkim stylu, przywracając do niego Krzysztofa. Od tej pory para była niemal nierozłączna. Co do relacji z Krzysztofem, nauczyłam się po moim wcześniejszym udziale w programie, że jeśli dalej będę spędzała czas tylko z dziewczynami i nie będę otwarta na relacje, znowu będę musiała się szybko rozstać z programem, a tego nie chciałam - wyznała w rozmowie z Obcas.pl Kornelia. Niestety, wraz ze zbliżającym się finałem programu, najmocniejsze pary skutecznie pozbywały się z show konkurencji. Również Kornelia i Krzysiek musieli zapomnieć o walce o Złotą Kulę i główną nagrodę w postaci...