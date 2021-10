"Hotel Paradise": Basia jest w ciąży? Jest komentarz narzeczonej Krzysztofa! 

Basia i Krystian podczas wspólnej relacji na profilu player.pl na Instagramie zdradzili, jak wyglądał casting do "Hotelu Paradise"! Ile trwała ich rozmowa z producentami i co musieli zrobić? Zwycięzcy trzeciej edycji hitu TVN7 opowiedzieli o tym, jak udało się im dostać do programu. Krystian usłyszał, że powinien zrzucić kilka kilogramów przed rozpoczęciem "Hotelu Paradise"! Basia i Krystian o castingu do "Hotelu Paradise" Finał trzeciej edycji "Hotelu Paradise" już za nami. Dokładnie w czwartek, 3 czerwca, widzowie zobaczyli ostatni odcinek randkowego show. Jak już wiemy, w ścisłym finale o zwycięstwo walczyli Bibi i Simon oraz Basia i Krystian. Decyzją pozostałych uczestników "Hotelu Paradise" wyrali Basia i Krystian, niestety ich związek nie przetrwał próby czasu, Krystian w rozmowie z nami zdradził, że rozstali się z Basią tuż po zakończeniu programu. Niestety, pomimo prób z dwóch stron nie udało się- Krystian zdradził w rozmowie z reporterką Party.pl Pomimo rozstania Basia i Krystian cały czas utrzymują ze sobą konktakt, a ostatnio wzięli udział we wspólnym wywiadzie dla player.pl na Instagramie. Była para podczas live'a odpowiedziała m.in. na pytanie o to, co musieli zrobić na castingu do "Hotelu Paradise! - Ja tylko gadałam- zaczęła Basia. - I pokazać się w stroju kąpielowym- przerwał jej Krystian. - Trzeba było pokazać się w stroju kąpielowym, zdecydowanie, a tak nic więcej. Ja siedziałam chyba z godzinę na rozmowie- dodała Basia. A co podczas castingu usłyszał Krystian? Zwycięzca trzeciej edycji "Hotelu Paradise" zaskoczył szczerym wyznaniem! Mi poszedł super, tylko mi powiedział Hubert, że "no słuchaj, czas iść na siłownię, minus pięć kilo". Cisnąłem na...