Czwarta edycja "Hotelu Paradise" dostarcza widzom wielu emocji. Ostatnio fani w szczególności skupili się na sytuacji Wiktorii, która zdaniem internautów była nękana przez niektóre uczestniczki - głównie przez Launo i Ohę. W sieci pojawiło się tysiące komentarzy na ten temat, ale niestety niektórzy fani programu byli skłonni grozić uczestniczkom, a nawet ktoś posunął się do porysowania samochodu Launo. Uczestniczki "Hotelu Paradise" przestały czuć się bezpiecznie, a Launo ostatnio przyznała, że chciałaby, aby emisja programu się już skończyła, bo przez tą sytuację jest już naprawdę zmęczona.

Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z prowadzącą "Hotel Paradise", Klaudią El Dursi. Zapytaliśmy gwiazdę o trudną sytuację Launo i Ohy, które aktualnie zmagają się z dużym hejtem i atakami ze strony internautów. Co na ten temat sądzi Klaudia El Dursi?

- To zdecydowanie poszło nie w tą stronę, co powinno. To wszystko bardzo niebezpiecznie się rozdmuchało. [...] To jest naprawdę zatrważające, takie nieoddzielanie i nieodróżnianie życia codziennego od programu - przyznała nam Klaudia El Dursi.