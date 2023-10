Martyna z "Hotelu Paradise" dotarła do finału programu u boku sympatycznego Blondino. Jednak jak zapewne pamiętają wszyscy fani show, na początku swojego pobytu na rajskim Bali, to Adam zwrócił jej uwagę. Co więcej, pomiędzy właśnie tą dwójką doszło do zbliżenia! Później ich drogi się rozeszły, a Adam doszedł do półfinału razem z Violą.

Viola do samego końca pobytu na Bali nie wiedziała, że pomiędzy jej partnerem a Martyną zaszło tak wiele! Sytuacja stała się też bardzo niekomfortowa podczas ostatniej puszki Pandory, kiedy padło pytanie, czy Viola czegoś nie wie na temat relacji Martyny i Adama. Dlaczego wtedy dziewczyna nie zdecydowała się wyjawić uczestnikom całej prawdy? Kiedy w końcu Viola dowiedziała się, że pomiędzy Adamem a Martyną doszło do zbliżenia?

