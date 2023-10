Adam z "Hotelu Paradise" opowiedział nam o swojej relacji z Martyną. Jak skomentował to, co wydarzyło się między nimi na rajskiej wyspie?

Adam był ostatnio gościem naszej relacji na Instagramie. Uczestnik pierwszej edycji hitu TVN 7 odpowiadał na pytania dotyczące "Hotelu Paradise". W pewnym momencie opowiedział o tym, co zdarzyło się z Martyną! Jak to wspomina i czy żałuje tego co zrobił? Adam w rozmowie z Party.pl przyznał, że sytuacja z Martyną doprowadziła go do płaczu!

Posłuchajcie, co powiedział nam Adam z "Hotelu Paradise"!

Adam opowiedział o swojej relacji z Martyną.

