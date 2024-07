Artur tuż po tym jak odpadł z hitowego show z udziałem gwiazd "Hotel Paradise. All Stars", postanowił zorganizować na swoim Instagramie sesje pytań i odpowiedzi. Jak nietrudno się domyślić, większość pytań dotyczyła spraw związanych z hitowym show. Uczestnik wszystko zdradził tuż przed wielkim finałem! Zaskoczył swoim wyznaniem na temat Wiktorii? Koniecznie sprawdźcie!

"Hotel Paradise": Co z relacją Artura i Wiktorii?

Finał hitowego show z udziałem gwiazd poprzednich edycji zbliża się wielkimi krokami. Właśnie dlatego wszyscy zadają sobie podstawowe pytanie - kto wygra "Hotel Paradise All Stars"? Póki co telewidzowie snują jedynie domysły na temat zwycięskiej pary. Jedno jednak jest pewne, tą na pewno nie będzie Artur i Wiktoria, ponieważ ta dwójka odpadła w minionym odcinku - w dodatku tuż przed wielkim finałem. Nie da się ukryć, że ich relacja była burzliwa, pełna wzlotów i upadków - głównie za sprawą długiego czasu robienia makijażu przez Wiktorię. Mimo to, to właśnie Artur sprawił, że zwyciężczyni 5. edycji otworzyła się na relację romantyczną. Z jakim skutkiem?

Kiedy para odpadła z rajskiego hotelu, wówczas internauci nie mieli litości dla Wiktorii z "Hotelu Paradise. All Stars". Wówczas stwierdzili, że ta była uczestniczką, która nic nie wniosła do programu. Zarzucili jej, że wiecznie spędzała czas przed lusterkiem, dbając jedynie o swój wygląd. Wspomnieli także o Arturze, stwierdzając, że ta nie szanowała jego czasu, oraz że ciężko żyć z taką partnerką. Teraz z kolei internauci zastanawiają się, czy uczestnik doszedł do takich samych wniosków. Zadali mu więc pytanie, jak potoczyły się jego losy z Wiktorią.

- Jesteś z Wiktorią - padło pytanie.

Wówczas Artur z "Hotelu Paradise. All Stars" nie trzymał dłużej swoich fanów w napięciu i szczerze odpowiedział:

- Jak widać, nie jesteśmy razem - napisał.

Okazuje się, że ci rozstali się w pokojowych warunkach:

- Życzę jej wszystkiego dobrego - skwitował.

Spodziewaliście się takiej odpowiedzi?

