Miniony odcinek siódmej edycji "Hotelu Paradise" przyniósł wielkie emocje. Wszystko przez Rajskie Rozdanie, które całkiem zmieniło bieg gry. Na tym jednak niespodziewane zwroty akcji się nie kończą. W przyszłym odcinku także sporo się wydarzy. Widzowie jednak myślą, że już rozgryźli produkcję.

"Hotel Paradise 7": Kto powróci do raju?

Internauci pragnęli większych emocji w siódmej edycji rajskiego hotelu, no to je dostali. Ostatnio tak duże emocje wzbudzała jedynie Łucja z "Hotelu Paradise 7", która musiała mierzyć się z brakiem akceptacji grupy. Po jej odejściu do najbardziej kontrowersyjnych bohaterów niezmiennie należał Roch oraz Karolina. Aż do ostatniego odcinka i Rajskiego Rozdania. To właśnie wtedy osobą decyzyjną stał się najnowszy uczestnik show, Jacek. Szybko okazało się, że ten potrafi namieszać.

Zobacz także: "Hotel Paradise 7": Produkcja w ogniu krytyki. O co chodzi?

To właśnie wtedy z programem pożegnał się Paweł. Poza tym jednak z rąk Jacka z "Hotelu Paradise 7" odpadł również Krzysiek. Wydarzenia te wywołały wielkie emocje - nie tylko pośród pozostałych uczestników, ale także pośród internatów. Ci doskonale zrozumieli decyzję Jacka - tego samego nie można jednak powiedzieć o mieszkańcach hotelu. Okazuje się natomiast, że to wciąż nie koniec emocji. Z zapowiedzi nowego odcinka śmiało można wywnioskować, że będzie się działo! Do hotelu wróci jedna ze starych uczestniczek, która będzie mogła przywrócić jednego z panów. Wszystko wskazuje na to, że internauci już doskonale wiedzą, jak potoczą się losy uczestników.

Zobacz także: "Hotel Paradise 7": Karolina w ogniu krytyki: "To się nadaje na terapię"

Widzowie "Hotel Paradise 7" stwierdzili, że produkcja pokazała zbyt wiele. Dalsze wydarzenia zdradził zaledwie jeden szczegół. Jaki? Paznokcie we wzorki, które pojawiły się w końcowym nagraniu. Do kogo one należą? Internauci nie mają najmniejszych wątpliwości:

- Wróci z Łucją - Na jej profilu pierwsza wyróżniona relacja, pytanie o kolczyki, zdjęcie w zielonym ubraniu. Te same paznokcie 😃 - Ma na nagrywkach te same pazy - Na wizytówce na wejście miała identyczne - rozpisują się internauci.

Instagram @hotelparadise.tvn7

Też tak myślicie?

Instagram @lucja_hotelparadise7