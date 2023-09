Praca na planie "Hotelu Paradise" to zdecydowanie ekscytujące, ale też bardzo wymagające zajęcie - zwłaszcza, gdy niespodziewanie pojawiają się problemy. I to jakie, bo związane z najważniejszym aspektem każdego reality show! Klaudia El Dursi postanowiła pokazać fanom, co wydarzyło się tuż po Rajskim Rozdaniu podczas którego odpadli Konrad i Anita. Prowadząca "Hotel Paradise" nazwała nawet tą sytuację koszmarem - i wcale jej się nie dziwimy! Co dokładnie się wydarzyło i jak ekipa pracująca na planie show poradziła sobie z tym problemem? "Hotel Paradise": Klaudia El Dursi pokazała "katastrofę" na planie programu! Ostatnie dni w "Hotelu Paradise" były pełne emocji. Najpierw atmosferę podgrzał powrót Dominiki do "Hotelu Paradise" i to tuż przed Rajskim Rozdaniem. Uczestnicy szybko zrozumieli, że przecież Rajskie Rozdanie nie może się odbyć, gdy liczba uczestników jest parzysta. Z tego też względu tuż przed właściwą eliminacją, z programem pożegnał się Konrad - chłopak odpadł z ręki grupy, która wcześniej wygrała konkurencję. Następie w wyniku Rajskiego Rozdania "Hotel Paradise" opuściła Anita . To był więc niezwykle emocjonujący wieczór i jak się okazało, podwójnie stresujący dla ekipy pracującej na planie show. Klaudia El Dursi właśnie zdradziła, co wydarzyło się, gdy program opuszczali Konrad i Anita. - Słuchajcie, tego jeszcze nie było. Wywaliło nam wszystkie kamery. Nic się nie gra. To jest hit hitów. Takiej sytuacji nie było. Taki moment, łzy, pożegnania, pakowania, a nam wywaliło wszystkie kamery, nic się nie rejestruje. Jesteśmy ślepi i głusi - mówiła w swojej relacji Klaudia El Dursi. Zobacz także: "Hotel Paradise": Nana chwali się nagimi zdjęciami! Fanka: "Wstyd". Jest odpowiedź!...