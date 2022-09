"Hotel Paradise 6": ulubienica widzów usunięta z show. Polały się łzy

To już pewne, Ola pożegnała się z "Hotelem Paradise". W najnowszym odcinku uczestnicy musieli zdecydować, kto opuści program i wskazali, że to właśnie Ola powinna wrócić już do domu. Uczestniczka hitu TVN7 nie ukrywała, że jest zaskoczona decyzją kolegów i żałowała, że nie dali jej szansy na stworzenie związku z Michałem, który zaledwie kilka dni temu dołączył do "Hotelu Paradise". A jak na całą sytuację zareagowali fani show? Po emisji odcinka w sieci zawrzało! Internauci żałują, że Ola odpadła z "Hotelu Paradise"? Ola w "Hotelu Paradise" była od samego początku, ale z żadnym z uczestników nie nawiązała bliskiej relacji. Co ciekawe, jakiś czas temu Ola w rozmowie z Luizą przyznała, że czeka na pewnego chłopaka, który ma pojawić się w programie. I rzeczywiście w "Hotelu Paradise" kilka dni temu pojawił się Michał. Ola i nowy uczestnik bardzo szybko się do siebie zbliżyli, a ich zachowanie mogło wskazywać, że znali się już wcześniej. Ola i Michał zapewniali, że przed rajskim hotelem nie łączyła ich żadna relacja, ale ich koledzy z programu im nie uwierzyli i dziś powiedzieli głośno, że poczuli się oszukani przez Olę. Niestety, decyzją większości uczestników Ola musiała pożegnać się z programem . Jak skomentowali to internauci? Okazuje się, że fani "Hotelu Paradise" nie byli zbyt łaskawi dla Oli... - Paaa Olka 🖐️Jak to się mówi? Karma wraca. Dobra decyzja 💪 - „Dlaczego nam to zrobili”, a dlaczego ty rozbiłaś parę Basi i Krystiana, pomimo iż wiedziałaś, że miedzy nimi jest uczucie? Karma wróciła i to bardzo szybko :) - 👏👏👏🙌🙌🙌 Już wiesz jak się czuła Basia, czekałam na ten moment od dawna i jak to powiedziałaś karma wróciła 👏👏🙌🙌 -...