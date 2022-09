"Hotel Paradise 6": Fani oburzeni zachowaniem Angeliki wobec Adama. "Krzykaczka żenująca" - grzmią

Najnowsze wydarzenia w "Hotelu Paradise" sprawiły, że w sieci zawrzało, a internauci nie pozostawili na Angelice suchej nitki. Czym aż tak ich rozwścieczyła?

"Hotel Paradise 6": Fani oburzeni zachowaniem Angeliki

Takich emocji w najnowszej edycji rajskiego hotelu jeszcze nie było! I choć regularne obrażanie się Hani, strategie Grzegorza, czy kłótnie Szahiry i Mikołaja z "Hotelu Paradise" budziły wśród widzów wiele kontrowersji, to najnowszy odcinek miłosnego show sprawił, że to Angelika została okrzyknięta przez nich największym graczem i awanturnicą. Dlaczego?

Tuż po tym, jak z "Hotelu Paradise" wyeliminowano Szahirę, Adam i Angelika postanowili obyć szczerą rozmowę. Chłopak starł się wybadać, jaki stosunek Angelika ma do nowego uczestnika podkreślając, że robił wszystko, by Camilla, Dawid i David nie nominowali jej do opuszczenie programu.

- Ja gdybym chciał, to bym powiedział, że mamy otwarty układ. - Ale myślisz, że Miki, albo Hania powiedzieli o takich sytuacjach? Nie! - Ale nie zmieniaj tematu do Mikiego albo Hani, bo jak chcesz to to docenisz, jak nie chcesz, to tego nie docenisz - ciągnął Adam. - Ja pierl****lę Adaś, ja to doceniam strasznie ale... - Po co ty się unosisz? Przecież ja powiedziałem coś bardzo miłego w tym momencie do ciebie, a ty się unosisz. Weź się zastanów nad sobą - ciągnął.



SCREEN PROGRAMU HOTEL PARADISE/PLAYER.PL

Przypominamy, że tym, jak do "Hotelu Paradise" dołączył David, wszystkie dziewczyny jednogłośnie okrzyknęły go największym przystojniakiem show. Nawet tworzące silne relacje Hania i Angelika nie kryły zainteresowania nowoprzybyłym uczestnikiem.

- Bardzo mi się podoba - wyznała Angelika w rozmowie z Adamem.

I choć pewny siebie blondyn do tej pory był przekonany o lojalności i wierności swojej partnerki, postanowił jasno zaznaczyć nowemu graczowi, że jego para z Angeliką rozwija się w dobrym kierunku. Niestety, to właśnie ten fakt, a także niefortunne sformułowanie słów przez chłopaka sprawiło, że Angelika wybuchła.

- Myślałam ze to fajna dziewczyna, ale to co dziś pokazała to masakra - Angelika - Drama Queen 🙄 - Czepia się każdego słówka, krzyczy na Adama, problem z niczego robi, straszna drama queen, która chce być najważniejsza. Współczuję jej przyszłemu partnerowi nie tylko programowemu. - Matko jaka to krzykaczka, żenująca - grzmieli internauci.

Inni zaś zaczęli sugerować, że Agnelika chciała kłótnią zniechęcić Adama do siebie, by otworzyć się na nową relację z Davidem.

- Angelika specjalnie tak robi żeby nawiązać relację z Davem 🙄 - Spodobał jej się David i poszła odwalić cyrk na kółkach żeby zakończyć relację z Adamem głośniej krzyczeć i machać przed szybą żeby David widział - Specjalnie nakręca aferę żeby mieć pretekst żeby Davea wybrać 😂

Nie zabrakło też głosów wspierających Angelikę i atakujących Adama.

- Boże, co za typ... Doprowadza do szału swoimi tekstami. - Adam sobie chyba coś uroił 😂 - Adam zaburzony facet o cechach mocno narcystycznych.... - piszą internauci na oficjalnym instagramowym koncie programu.

A co wy sądzicie o całej sytuacji? Myślicie, że Adam i Angelika jeszcze się dogadają?