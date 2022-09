"Hotel Paradise 6": nowy przystojniak zawrócił w głowach uczestniczkom. Hania: "Jest przepiękny"

Adam jednak został w "Hotelu Paradise". Przypomnijmy - podczas rajskiego rozdania Sandra, która została singielką, miała wyeliminować jedną z dziewczyn. Wybór padł na Olę, partnerkę Adama. Uczestnik od początku zarzekał się, że jeśli Aleksandra opuści show, on również zrezygnuje. Dał sobie noc na przemyślenie swojej decyzji, ponadto - otrzymał wzruszający list od kobiety, a więc postanowił zostać na wyspie i walczyć dalej. A ma o co - oficjalnie jest singlem, a więc podczas kolejnegio rajskiego rozdania to on może odpaść! "Hotel Paradise": Czy Adam rozbije czyjś związek? Adam nie może narzekać jednak na brak zainteresowania. Aż trzy dziewczyny wyraziły chęć pójścia na randkę z nim - Sandra, Viola oraz Martyna. Jedynie Marietta, która chcę być fair w stosunku do Chrisa, nie chce randkować z Adamem. Najbardziej zainteresowana uczestnikiem wydaje się być... Viola! Czy w kolejnych odcinkach zostawi dla niego Blondino? Tak uważają fani shiw: Violi się już Blondino znudził to do Adama poleci - napisał jeden z widzów. Co ciekawe, Adam i Chris, podczas wieczornej rozmowy, zauważyli to samo! A może będzie to Martyna? Wydaje się jednak, że jej relacja z Łukaszem "Długim" rozwija się świetnie. Znają się jednak najkrócej ze wszystkich par w programie. Ale w "Hotelu Paradise" nic nie jest jasne! Jak myślicie, czy Adam rozbije czyjś związek?