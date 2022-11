"Hotel Paradise 6": Grzegorz pojawi się w hicie TTV: "Widzimy się na antenie"

Krzysztof żałuje udziału w "Hotelu Paradise"? Były uczestnik programu w rozmowie z Klaudią El Dursi bardzo szczerze skomentował to, co wydarzyło się podczas pierwszego Rajskiego Rozdania. Prowadząca hit TVN7 tuż po emisji odcinka opublikowała w sieci krótkie nagranie, jak żegna się z Krzyśkiem, a były uczestnik zaczyna mówić o swojej... dziewczynie! Co zdradził w rozmowie z Klaudią? Zaskakujące wyznanie Krzyśka Kolejny odcinek trzeciej edycji "Hotelu Paradise" już za nami. W ostatniej odsłonie show doszło do pierwszego Rajskiego Rozdania i niestety, pierwsza osoba musiała pożegnać się z programem. Trudną decyzję musiała podjąć Kornelia, która tuż przed Rajskim Rozdaniem dowiedziała się, że Krzysiek nikomu nie powiedział, że traktuje ją poważnie jako kandydatkę do sparowania. W trakcie rozdania do Kornelii podeszło dwóch uczestników- Marcin i właśnie Krzysztof. Uczestniczka show zdecydowała, że chce być w parze z Marcinem, więc Krzysztof musiał spakować swoje rzeczy i opuścić willę. Co ciekawe, tuż po emisji ostatniego odcinka Klaudia El Dursi podczas relacji na InstaStories opublikowała krótkie pożegnanie z Krzyśkiem, a wtedy były uczestnik "Hotelu Paradise" zaskoczył ją swoim wyznaniem! Krzysiek powiedział wprost, że żałuje udziału w programie! Krzysiu, co poszło nie tak?- zapytała Klaudia El Dursi. Stresik... jeszcze dziewczyna jest na miejscu. Głupia decyzja była z tym wszystkim... Mogłem tego nie robić, ale ok- odpowiedział Krzysztof. Nie mów takich rzeczy- mówiła zaskoczona prowadząca "Hotel Paradise". Żałujecie, że Krzysiek pożegnał się już z programem "Hotel Paradise"? Zobacz także: Nowy uczestnik "Hotelu Paradise" to... były chłopak Agi Boryń z "Love...