"Hotel Paradise 6" - Rajskie Rozdanie. Wiemy, kto odpadł z show! Takich intryg jeszcze nie było

Za nami pierwsze Rajskie Rozdanie w szóstej odsłonie "Hotelu Paradise" i pierwsze... poważne intrygi! Uczestnicy do samego końca nie wiedzieli kto za kim stanie, wciąż się naradzali, spiskowali przeciwko sobie i nakłaniali innych na zmiany decyzji. Sporo namieszał Grzegorz, Szahira również nie była niczego pewna. A kto odpadł z show? Zobaczcie!

"Rajskie Rozdanie" w "Hotelu Paradise" - koledzy ratują Grzegorza

Po kilku pierwszych dniach najmniej pewną sytuację w "Hotelu Paradise" miał Grzegorz, związany z Szahirą. Choć para całkiem dobrze się dogadywała (na ich relację nie wpłynął nawet brutalny komentarz Grześka na temat wyglądu Szahiry), po jakimś czasie okazało się, że mimo zapewnień, nie do końca sobie ufają. Szahirze nie podobało się to, że koledzy Grześka cały czas nakłaniali ją, żeby to właśnie jego wybrała na "Rajskim Rozdaniu". Szahira złożyła uczestnikowi taką obietnicę, ale i tak nie wszyscy jej uwierzyli.

Oliwy do ognia dodał Adam, który posiadając immunitet, wskazał Grzegorza do rozmów z dziewczynami. Grzesiek wybrał Szahirę i Wiktorię. Szahira była zdumiona:

Jestem w szoku. Nagle przy wszystkich pokazuje, że są wątpliwości. Grzegorz musiał rozmawiać z chłopakami, że on sam nie jest mnie pewien - mówiła poruszona Szahira.

W rozmowie z Grzegorzem Szahira wyznała:

Adamowi pomogłam, a poczułam się, jak ktoś mi w ryj strzelił. Kolejny raz otworzyło mi to oczy, że jest rozmowa na mój temat. Rób jak uważasz, bo ja Ci nie obiecuję, że Cię wybiorę. To co zaczyna się tu odp*****ć, Igor przychodzi i mówi, "że masz wybrać Grzesia", potem Adam… Jak ja się czuję ku***a? Jakby była inna d**a to byś pewnie wybrał inną d*pę. Dzięki mnie ma immunitet, a on przy wszystkich pokazuje, że nikt mi nie wierzy. [...] Powiem Ci, że Cię uwielbiam, ale rozmawiałeś ze wszystkimi dziewczynami, faceci są po twojej stronie, a ja Ci nie ufam. Masz dobry kontakt z Wiką, wybierz Wikę, ale jak mi ktoś każe Ciebie wybrać, to dla mnie jest chore. - mówiła Szhaira.

Mat. prasowe

Po słowach Szahiry Grzesiek złożył jej propozycję - zawiązanie paktu, by dojść razem do finału, bez względu na wszystko lub szczera rozmowa w momencie, gdy pojawi się ktoś nowy, dla którego ta druga osoba chciałby zerwać sojusz. Gdy Szahira nie była zadowolona z nacisku Grzegorza, ten tą samą "ofertę" złożył... Wiktorii! Ta jednak od razu odparła:

Ja nikomu nie obiecuję, że z nim zostaje do końca. Ja też Ci do końca nie ufam. Ja też nie wiem czy Ty grasz czy Ty nie grasz… Ja nie wiem co się dzieje. Jak grasz to uważaj co mówisz, a jak nie grasz, to masz w głowie mętlik totalny - mówiła Wiktoria.

Mat. prasowe

Pozostali uczestnicy, na czele z Igorem i Adamem, zaczęli zastanawiać się, jak ocalić Grzegorza. W tym czasie Szahira nawiązała nić porozumienia z nowym uczestnikiem, Piotrem, obiecując sobie lojalność na "Rajskim Rozdaniu"! Co z tego wyniknęło?

Mat. prasowe

"Rajskie Rozdanie" - kto odpadł z "Hotelu Paradise"?

Podczas pierwszego "Rajskiego Rozdania" w "Hotelu Paradise 6" tylko Adam mógł czuć się bezpieczny, ponieważ zdobył immunitet. Zdecydował się podejść do Wiktorii. Podkreślił, że dla niego ten wybór był oczywisty.

Ja jestem zszokowana - przyznała Wiktoria.

Piotr, jako nowy uczestnik, podszedł do Szahiry tak jak się umawiali. Określił Szahirę "najpewniejszą z niepewnych". Mikołaj wybrał Hanię:

Jest bardzo atrakcyjna i uważam, że mamy bardzo dobrą relację i chciałbym ją rozwijać dalej - Hania zgodziła się z tym pomysłem.

Maciej postanowił stanąć za Anastazją:

Myślałam, że to inaczej się złoży, więc nie spodziewałam się i nie wiem - podsumowała Anastazja.

Grzegorz postanowił podejść do Moniki, co mógł zrobić dzięki Adamowi. Igor również podszedł do Anastazji.

Wybór jest oczywisty, bo chciałbym dzisiaj spać na łózku - zażartował.

Podczas pierwszego "Rajskiego Rozdania" decyzja należała do Anastazji. "Hotel Paradise" opuszcza Maciej.

Mat. prasowe Hotel Paradise

Nie takiego finału pierwszego "Rajskiego Rozdania" w "Hotelu Paradise" spodziewał się Maciej. Wszystko zmieniła decyzja Adama, który miał immunitet i zablokował jego partnerkę:

Spodziewałem się zupełnie innego przetasowania. Widać nie wiedziałem o czymś, co się działo za kulisami. Zostałem zaszachowany. Oczywisty plan to było podejście do Wiktorii ale w tym wypadku nie mogłem tego zrobić - podsumował Maciek.

Dziewczyny oraz Maciej byli zszokowani konspiracją pozostałych uczestników. Zgadzacie się z tym wynikiem?