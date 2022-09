"Hotel Paradise 5": Sevag chwali się szczęśliwą nowiną. Gratulacji nie ma końca

Adam Radziszewski z pierwszej edycji "Hotelu Paradise" postanowił poprawić swoją urodę. Zdecydował się na popularny zabieg medycyny estetycznej i przy okazji pokazał zdjęcia od razu po zabiegu! Na pierwszy rzut oka jego fani mogliby się zdziwić patrząc na jego twarz! Kto z was zgadnie co tu było grzebane? (...) Doktor, który mnie prowadził powiedział, że przez pierwszy tydzień pewnie nie będę chciał wyjść z domu ze względu na swój okropny wygląd - zaczął Na jakie poprawki zdecydował się Adam? Uczestnik oznajmił, że tą decyzją właśnie spełnił jedno ze swoich marzeń! Zobaczcie, jak teraz wygląda! Zobacz także: Marietta z "Hotelu Paradise" zoperowała sobie nos! Zwyciężczyni show spełniła wielkie marzenie ZDJĘCIE Adam Radziszewski z "Hotelu Paradise" poprawił wygląd Adam Radziszewski z " Hotelu Paradise " właśnie spełnił swoje duże marzenie. Uczestnik pierwszej edycji zdecydował się na poprawienie swojego wyglądu. Właśnie pochwalił się w sieci efektami chwilę po wykonaniu zabiegu. Jego zdjęcia z zakrwawioną brodą mogły zdziwić internautów, jednak mężczyzna od razu wyjaśnił, że zdecydował się na przeszczep włosów na brodzie: Kto z was zgadnie co tu było grzebane? Jest to przeszczep włosów metodą FUE. (...) Niestety po takim zabiegu nie jest się pięknym przez pierwsze kilkanaście dni, ale żeby być pięknym trzeba pocierpieć. Doktor, który mnie prowadził powiedział, że przez pierwszy tydzień pewnie nie będę chciał wyjść z domu ze względu na swój okropny wygląd ale z moim charakterem i podejściem do życia nie mam z tym najmniejszego problemu i wychodzę wszędzie, gdzie tylko chcę - poinformował Przy okazji zaprezentował swoją twarz oraz tył głowy po zabiegu. Na czym polega przeszczep włosów metodą FUE...