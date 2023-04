"Hotel Paradise 2": Dramat uczestniczki show: "Jakim potworem trzeba być, by robić takie coś!"

Ata Postek i Sonia Szklanowska, które poznały się w drugiej edycji "Hotelu Paradise" , tworzyły zgrany duet nie tylko w programie, ale i poza nim. Finalistki kontrowersyjnego show połączyła niezwykła więź, a Ata bardzo wspierała swoją przyjaciółkę, pomagając w przeprowadzce do Warszawy. Przy okazji poznała ją ze swoimi znajomymi oraz pomogła w znalezieniu pracy, za co Sonia nigdy nie kryła wdzięczności. Ten post chciałam napisać odkąd wyszłam z hotelu... nie znalazłam miłości, znalazłam przyjaciółkę... Atko dziękuje... za wszystko. To dzięki Tobie jestem w Warszawie, dziękuje za każdą radę, wsparcie. Jesteś wspaniałą przyjaciółką i moją wariATKĄ - pisała jeszcze w ubiegłym roku. Co więcej, nie był to jedyny post, jaki Sonia poświęciła Acie. Uczestniczka "Hotelu Paradise 2" nie raz podkreślała, że dziewczyna jest najlepszym, co spotkało ją w programie i podkreślała, jak wielkie wsparcie od niej dostała. Na Instagramie Soni nadal znajdziemy również ich wspólne zdjęcia, choć - jak to bywa w życiu - okazuje się, że nie są one już aktualne, a finalistki z drugiej edycji show postanowiły pójść własnymi ścieżkami. Co takiego wydarzyło się pomiędzy nimi? Po komentarzu Aty, przyszedł czas na Sonię. Zobacz także: Klaudia El Dursi na spotkaniu z uczestniczką 3. edycji "Hotel Paradise"! Zaprzyjaźniły się w programie? Sonia z "Hotelu Paradise" o konflikcie z Atą Fani "Hotelu Paradise" sądzili, że przyjaźń Aty i Soni jest w stanie przetrwać wszystko. Niestety, okazało się zupełnie inaczej. Jedne z najlepiej zapamiętanych uczestniczek kontrowersyjnego show nagle zerwały z sobą kontakt, co nie umknęło uwadze internautów. Kiedy próbowaliśmy dowiedzieć się czegoś więcej od Aty, ta w rozmowie z...