"Hotel Paradise 5": Sevag wyrzucił Marikę z show. Czy mają kontakt po programie?

Głos Sevaga podczas ostatniego głosowania w "Hotelu Paradise" przyczynił się do odpadnięcia Mariki. Czy dziewczyna ma mu to dalej za złe? Jak ich stosunki wyglądają dziś? Wszystko jasne!

W 5. edycji "Hotelu Paradise" nie brakuje barwnych postaci, a jedną z nich była również Marika, która niestety, w wyniku głosowania mieszkańców hotelu ostatnio pożegnała się z programem! Do odpadnięcia Mery z show przyczynił się między innymi Sevag, który oddał na nią swój głos. Choć chłopak szybko pożałował swojej decyzji, to czy jednak udało mu się odbudować dobre relacje z Mariką? Sevag odpowiedział, czy ma z nią kontakt po zakończeniu "Hotelu Paradise"!

"Hotel Paradise 5": Czy Sevag i Marika mają kontakt po programie?

Gdy stało się jasne, że to Marika musi pożegnać się z "Hotelem Paradise", dziewczyna nie mogła powstrzymać łez. Mery na koniec wystosowała do swoich kolegów z programu przemowę, która wszystkich bardzo poruszyła i tym samym szybko wzbudziła również wśród niektórych wyrzuty sumienia. Przypomnijmy, że do odpadnięcia Mariki przyczynili się Jay, Eliza oraz Sevag. Ten ostatni w szczególności szybko pożałował swojej decyzji. Sevag mówił przed kamerami, że jest mu bardzo źle z tym, że oddał głos właśnie na Marikę. Przyznał nawet, że czuje się "fałszywy".

- Jakbym miał okazję to odwrócić, to bym to zrobił - mówił między innymi Sevag.

Czy zatem pomimo tej sytuacji jego relacje z Mariką są dzisiaj dobre? Już wszystko jasne!

Sevag ostatnio odpowiadał na pytania fanów "Hotelu Paradise" podczas Q&A na swoim Instagramie. Oczywiście wśród wielu pytań od obserwatorów nie mogło zabraknąć tego, dotyczącego jego relacji z Mariką.

- Masz kontakt z Mery? - zapytał jeden z fanów. - Mam kontakt z Mery - odpowiedział Sevag i opatrzył swoją odpowiedź uśmiechniętą emotikonką.

Wszystko wskazuje więc na to, że Marika i Sevag wyjaśnili sobie sytuację z programu i dziś ich kontakt jest dobry. Fani "Hotelu Paradise" zastanawiają się również, czy Mery przypadkiem nie wróci niedługo do programu i to właśnie jeszcze w Panamie, relacje Mariki i Sevaga zostaną oczyszczone. A Wy, jak myślicie? Zobaczymy jeszcze Marikę w "Hotelu Paradise"?