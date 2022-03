"Hotel Paradise": Miłosz tęskni za Wiktorią? "Sentymencik zawsze będzie" napisał w sieci

Miłosz i Wiktoria byli jedną z najciekawszych par czwartej edycji "Hotelu Paradise". Ich relacja wzbudzała ogromne emocje wśród widzów. Chociaż Wika nie cieszyła się sympatią większości pozostałych uczestników, wyglądało na to, że jej partnerowi z randkowego show to nie przeszkadza. Oboje po zakończeniu programu nadal mają mnóstwo fanów. Internauci przez długi czas wierzyli, że tych dwoje pozostało parą po powrocie do Polski. Niestety, pomimo płomiennych uczuć, jakimi Wiki i Miłosz darzyli się w programie, wiemy, że ich dalsze losy potoczyły się inaczej. Para rozstała się niedługo po opuszczeniu Zanzibaru. Oglądający miłosną produkcję TVN7 nadal są ciekawi tego, co tak naprawdę zaszło między ich ulubieńcami. Niedawno Wiktoria z "Hotelu Paradise" otrzymała sporo pytań o Miłosza oraz ich relację. Uczestniczka telewizyjnego hitu w gorzkich słowach opowiedziała o swoich kontaktach z partnerem z programu. Jej zdaniem część osób, która przebywała na Zanzibarze, bardzo namieszała i miała wpływ na to, że nie utrzymuje kontaktu z uczestnikiem show. Zarzuciła też Miłoszowi kłamstwo. Sprawdźcie, jak zareagował. "Hotel Paradise": Wiktoria zarzuciła Miłoszowi kłamstwo i obwiniła innych uczestników za rozpad relacji W trakcie jednego z ostatnich Q&A, które Wiktoria poprowadziła na swoim Instagramie, widzowie "Hotelu Paradise" wrócili do tematu Miłosza i relacji między uczestnikami. Fani chcieli wiedzieć, czy oboje jeszcze ze sobą rozmawiają. Być może część miała nadzieję, że nadal są szanse, by Wika wróciła do swojego partnera z randkowego show. Początkowo wydawało się, że połączyła ich chemia i po powrocie do Polski będą parą . Po zakończeniu czwartej edycji okazało się, że ostatecznie jednak nie udało im się stworzyć trwałego związku....