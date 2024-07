Już w "Hotelu Paradise" Wiktoria Kozar nie kryła swojego zamiłowania do sztucznych rzęs, przedłużanych włosów i powiększania ust. Teraz piękna zwyciężczyni 5. edycji miłosnego hitu Telewizyjnej Siódemki zdecydowała się na kolejną ingerencję w swój wygląd. Wiktoria pokazała efekty przed i po.

- Korekta botoksu na czoło i oczy - wyznaje wprost Wiktoria z "Hotelu Paradise".

Zobaczcie efekty!

"Hotel Paradise 5": Wiktoria pochwaliła się efektami botoksu

Udział w "Hotelu Paradise" był dla Wiktorii Kozar prawdziwą trampoliną do sławy i choć dziewczynie nie udało się odnaleźć w show bratniej duszy, to dzięki przyjaźni z Savagiem wygrała 5. edycję rajskiego hotelu, dzieląc się z programowym partnerem główną wygraną. Występ w miłosnym show z udziałem atrakcyjnych singli zachęcił również blond piękność do rozwijania się jako instagramowa influencerka, która na bieżąco dzieli się z fanami swoją codziennością. Teraz Wiktoria pokazała kadry prosto z zaprzyjaźnionego salonu piękności, gdzie zdecydowała się m.in. na botoks czoła.

Instagram @wiktoria_kozar

Jak przyznaje Wiktoria z "Hotelu Paradise" to nie pierwszy raz, kiedy decyduje się na zabieg z użyciem toksyny botulinowej.

- Korekta botoksu na czoło i oczy, bo ostatnio jak robiliśmy, dwa dni po napiłam się alkoholu i nie złapało czoło - wyznaje Wiktoria z "Hotelu Paradise" na InstaStories. - Oczy robiłam już kilka miesięcy temu i teraz zauważyłam, że już powoli zaczyna schodzić, więc chcę utrzymać efekt - dodaje.

Wiktoria pokazała także zdjęcia z samego zabiegu.

- Daria powiedziała, że jeszcze nie miała osoby, która tak panikuje podczas botoksu - wyznaje z rozbawieniem zwyciężczyni 5. edycji "Hotelu Paradise". Po czym dodaje - w jej rękach czuję się bezpiecznie, ponieważ Daria jest też po pielęgniarstwie.

Instagram @wiktoria_kozar

Na koniec Wiktoria z "Hotelu Paradise" pokazała się efektem zabiegu. Jej skóra jest wyraźnie napięta, nawilżona i pełna blasku.

- Już po! Teraz nie piję alkoholu do sylwestra, bo chcę, żeby efekt się utrzymał. Muszę zrobić korektę po 2 tyg, bo pierwszy raz podaliśmy dziś w lwią zmarszczkę.

Co sądzicie o najnowszej zmianie w wizerunku Wiktorii z 5. edycji "Hotelu Paradise"? Widać różnicę?

Instagram @wiktoria_kozar

Instagram @wiktoria_kozar