Z czwartą edycją "Hotelu Paradise" właśnie pożegnał się kolejny uczestnik i tym razem to dziewczyny mogły być spokojne o swoją przyszłość w programie. Takiej decyzji jednak nikt się nie spodziewał. To Rajskie Rozdanie zmieni wszystko na rajskim Zanzibarze?! Zobacz, kto odpadł z kontrowersyjnego show TVN 7! Uwaga - niektórzy mogą się bardzo rozczarować. Kto odpadł z "Hotelu Paradise 4"? Kiedy uczestnicy "Hotelu Paradise" nagle pożegnali Launo, a powitali Janka , los obecnych par na rajskim Zanzibarze stanął pod ogromnym znakiem zapytania. Po tym, jak nowy-stary uczestnik wybrał się na randkę z Sarą i Ingą, nikt nie miał pojęcia, jakie będą tego konsekwencje, a sytuacja w hotelu stała się naprawdę napięta. Co więcej, tuż przed kolejnymi eliminacjami dwie piękności z programu zdecydowanie podsyciły ciekawość widzów. Najpierw o tym, co wydarzy się na Rajskim Rozdaniu powiedziała Nana. W końcu to ona obiecała Michałowi, że zapewni mu bezpieczeństwo, choć ostatecznie juz sama nie była pewna swoich słów. Co więcej, następnie Vanessa opublikowała post , którym - zdaniem niektórych - mogła zdradzić za dużo. Piękność, która obecnie jest singielką, przez chwilę tworzyła parę z Łukaszem, a więc to również za jej plecami mógłby stanąć uczestnik. Problem tkwi jednak w tym, że to nie Łukasz, a Mateusz ma u niej największe względy. Która z dziewczyn tym razem zadecydowała o tym, kto opuści "Hotel Paradise" i który z panów miał 15 minut na to, by spakować swoje rzeczy? Czy jednak tylko oni są zagrożeni? Sytuacja nabierała jeszcze większych rumieńców, ponieważ w wyniku ostatniej gry Nana i Przemek nie mogą stworzyć nowej pary! ...